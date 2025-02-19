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Шольц оскорбил критиков его политики по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2025
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22:03 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/sholts-2000411202.html
Шольц оскорбил критиков его политики по Украине, сообщили СМИ
Шольц оскорбил критиков его политики по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2025
Шольц оскорбил критиков его политики по Украине, сообщили СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц на частном мероприятии в Берлине оскорбительно отозвался о критиках его политики по военной помощи Украине, назвав их... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T22:03:00+03:00
2025-02-19T22:03:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на частном мероприятии в Берлине оскорбительно отозвался о критиках его политики по военной помощи Украине, назвав их "антипатриотическими провинциальными придурками", сообщает издание Politico со ссылкой на депутата от партии "Зеленых" Себастьяна Шефера. "Канцлер Германии Олаф Шольц снова оказался в центре пристального внимания из-за буйного нрава после того, как, предположительно, назвал критикующих его политику в отношении Украины "непатриотичными провинциальными придурками" во время частного обеда с законодателями, занимающимися коалиционным бюджетом", - пишет издание со ссылкой на Шефера. По словам депутата, это произошло на мероприятии в канцелярии Шольца в январе: во время обеда депутаты начали давить на канцлера, говоря о необходимости увеличения поддержки Киева, и обвинили его в том, что он слишком колеблется по вопросу поставок вооружения. Когда Шефер попросил Шольца сопоставить военную помощь Киеву с немецким ВВП, указывая на то, что вклад Германии якобы слишком мал, канцлер вышел из себя. "Канцлер ответил бранью, заявив, что только "антипатриотичные провинциальные придурки" будут делать такие заявления", - пишет издание. По словам другого собеседника издания, который также присутствовал на мероприятии, Шольц выругался дважды. Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В начале февраля официальный представитель германского кабмина заявил журналистам, что ФРГ выделила Украине около 44 миллиардов евро с начала конфликта. Шольц в середине декабря 2024 года обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Претендующий на пост канцлера Фридрих Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания выдвинуть России "ультиматум" о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250217/sholts-1999931576.html
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в мире, украина, германия, киев, олаф шольц, фридрих мерц, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Киев, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, НАТО
Шольц оскорбил критиков его политики по Украине, сообщили СМИ

Politico: Шольц оскорбил критиков его политики по военной помощи Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на частном мероприятии в Берлине оскорбительно отозвался о критиках его политики по военной помощи Украине, назвав их "антипатриотическими провинциальными придурками", сообщает издание Politico со ссылкой на депутата от партии "Зеленых" Себастьяна Шефера.
«
"Канцлер Германии Олаф Шольц снова оказался в центре пристального внимания из-за буйного нрава после того, как, предположительно, назвал критикующих его политику в отношении Украины "непатриотичными провинциальными придурками" во время частного обеда с законодателями, занимающимися коалиционным бюджетом", - пишет издание со ссылкой на Шефера.
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Шольц назвал условие для поддержки Украины в будущем
17 февраля, 21:39
По словам депутата, это произошло на мероприятии в канцелярии Шольца в январе: во время обеда депутаты начали давить на канцлера, говоря о необходимости увеличения поддержки Киева, и обвинили его в том, что он слишком колеблется по вопросу поставок вооружения. Когда Шефер попросил Шольца сопоставить военную помощь Киеву с немецким ВВП, указывая на то, что вклад Германии якобы слишком мал, канцлер вышел из себя.
«
"Канцлер ответил бранью, заявив, что только "антипатриотичные провинциальные придурки" будут делать такие заявления", - пишет издание.
По словам другого собеседника издания, который также присутствовал на мероприятии, Шольц выругался дважды.
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В начале февраля официальный представитель германского кабмина заявил журналистам, что ФРГ выделила Украине около 44 миллиардов евро с начала конфликта.
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Шольц в середине декабря 2024 года обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Претендующий на пост канцлера Фридрих Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания выдвинуть России "ультиматум" о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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