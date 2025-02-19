https://ria.ru/20250219/sholts-2000223091.html

Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде

Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025

Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какую роль будет играть Европа в установлении мира. Об этом... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:05:00+03:00

2025-02-19T10:05:00+03:00

2025-02-19T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какую роль будет играть Европа в установлении мира. Об этом пишет Tagesschau. "Очевидно, что Европейский союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он наконец будет достигнут", — утверждает он. Кроме того, он заявил, что ни одно решение по конфликту "не должно приниматься через голову Украины". Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000211276.html

https://ria.ru/20250219/makron-2000206954.html

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