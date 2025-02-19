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Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 19.02.2025 (обновлено: 14:58 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/sholts-2000223091.html
Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде
Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде
Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какую роль будет играть Европа в установлении мира. Об этом... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:05:00+03:00
2025-02-19T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
олаф шольц
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какую роль будет играть Европа в установлении мира. Об этом пишет Tagesschau. "Очевидно, что Европейский союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он наконец будет достигнут", — утверждает он. Кроме того, он заявил, что ни одно решение по конфликту "не должно приниматься через голову Украины". Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000211276.html
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в мире, россия, сша, олаф шольц, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Олаф Шольц, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде

Шольц после переговоров РФ и США призвал ЕС внести свой вклад в обеспечение мира

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какую роль будет играть Европа в установлении мира. Об этом пишет Tagesschau.

"Очевидно, что Европейский союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он наконец будет достигнут", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Кроме того, он заявил, что ни одно решение по конфликту "не должно приниматься через голову Украины".

Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАОлаф ШольцУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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