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Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде
Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде
Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какую роль будет играть Европа в установлении мира. Об этом... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:05:00+03:00
2025-02-19T10:05:00+03:00
2025-02-19T14:58:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какую роль будет играть Европа в установлении мира. Об этом пишет Tagesschau. "Очевидно, что Европейский союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он наконец будет достигнут", — утверждает он. Кроме того, он заявил, что ни одно решение по конфликту "не должно приниматься через голову Украины". Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
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Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде
Шольц после переговоров РФ и США призвал ЕС внести свой вклад в обеспечение мира