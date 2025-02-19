Рейтинг@Mail.ru
В Нацгвардии Узбекистана прокомментировали сообщения о минировании школы - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 19.02.2025 (обновлено: 15:15 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/shkola-2000301661.html
В Нацгвардии Узбекистана прокомментировали сообщения о минировании школы
В Нацгвардии Узбекистана прокомментировали сообщения о минировании школы - РИА Новости, 19.02.2025
В Нацгвардии Узбекистана прокомментировали сообщения о минировании школы
Сообщения о минировании одной из школ в Ташкенте оказались "шуткой" ее учащихся, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:00:00+03:00
2025-02-19T15:15:00+03:00
в мире
ташкент
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg
ТАШКЕНТ, 19 фев - РИА Новости. Сообщения о минировании одной из школ в Ташкенте оказались "шуткой" ее учащихся, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной гвардии Узбекистана. Ранее интернет-издание vzglyad.uz сообщило, что в Ташкенте в одной из школ усилили меры безопасности после того, как неизвестный сообщил о возможном минировании образовательного учреждения и пообещал устроить "кровавое побоище". "На место незамедлительно прибыли наряды Национальной гвардии, ГУВД Ташкента и других силовых структур и правоохранительных ведомств. После проведенной проверки выяснилось, что данные сообщения распространили в школьном чате учащиеся старших классов данной школы. Личности всех причастных установлены", - сообщил представитель Нацгвардии. По его данным, свои действия подростки объяснили "шуткой". "С данными подростками и их родителями проведена профилактическая беседа. Доследственную проверку проводит ОВД Мирзо-Улугбекского района", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250213/ufa-1999056022.html
ташкент
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c2a9304ea642a2405f9894b5051d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ташкент, узбекистан
В мире, Ташкент, Узбекистан
В Нацгвардии Узбекистана прокомментировали сообщения о минировании школы

Нацгвардия Узбекистана: сообщения о минировании школы оказались шуткой учащихся

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Флаг Узбекистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 19 фев - РИА Новости. Сообщения о минировании одной из школ в Ташкенте оказались "шуткой" ее учащихся, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной гвардии Узбекистана.
Ранее интернет-издание vzglyad.uz сообщило, что в Ташкенте в одной из школ усилили меры безопасности после того, как неизвестный сообщил о возможном минировании образовательного учреждения и пообещал устроить "кровавое побоище".
«
"На место незамедлительно прибыли наряды Национальной гвардии, ГУВД Ташкента и других силовых структур и правоохранительных ведомств. После проведенной проверки выяснилось, что данные сообщения распространили в школьном чате учащиеся старших классов данной школы. Личности всех причастных установлены", - сообщил представитель Нацгвардии.
По его данным, свои действия подростки объяснили "шуткой". "С данными подростками и их родителями проведена профилактическая беседа. Доследственную проверку проводит ОВД Мирзо-Улугбекского района", - добавили в пресс-службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Уфе школьников эвакуируют после анонимного сообщения о минировании
13 февраля, 11:37
 
В миреТашкентУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала