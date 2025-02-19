https://ria.ru/20250219/shkola-2000301661.html

В Нацгвардии Узбекистана прокомментировали сообщения о минировании школы

В Нацгвардии Узбекистана прокомментировали сообщения о минировании школы - РИА Новости, 19.02.2025

В Нацгвардии Узбекистана прокомментировали сообщения о минировании школы

Сообщения о минировании одной из школ в Ташкенте оказались "шуткой" ее учащихся, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:00:00+03:00

2025-02-19T15:00:00+03:00

2025-02-19T15:15:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 19 фев - РИА Новости. Сообщения о минировании одной из школ в Ташкенте оказались "шуткой" ее учащихся, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной гвардии Узбекистана. Ранее интернет-издание vzglyad.uz сообщило, что в Ташкенте в одной из школ усилили меры безопасности после того, как неизвестный сообщил о возможном минировании образовательного учреждения и пообещал устроить "кровавое побоище". "На место незамедлительно прибыли наряды Национальной гвардии, ГУВД Ташкента и других силовых структур и правоохранительных ведомств. После проведенной проверки выяснилось, что данные сообщения распространили в школьном чате учащиеся старших классов данной школы. Личности всех причастных установлены", - сообщил представитель Нацгвардии. По его данным, свои действия подростки объяснили "шуткой". "С данными подростками и их родителями проведена профилактическая беседа. Доследственную проверку проводит ОВД Мирзо-Улугбекского района", - добавили в пресс-службе.

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