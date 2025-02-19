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В Минцифры рассказали об использовании дипфейков в киберпреступлениях - РИА Новости, 19.02.2025
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13:18 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/shadaev-2000275169.html
В Минцифры рассказали об использовании дипфейков в киберпреступлениях
В Минцифры рассказали об использовании дипфейков в киберпреступлениях - РИА Новости, 19.02.2025
В Минцифры рассказали об использовании дипфейков в киберпреступлениях
Использование дипфейков станет в России отягчающим обстоятельством в киберпреступлениях, эта норма обсуждается с правоохранительными органами, заявил глава... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:18:00+03:00
2025-02-19T13:18:00+03:00
россия
максут шадаев
безопасность
технологии
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Использование дипфейков станет в России отягчающим обстоятельством в киберпреступлениях, эта норма обсуждается с правоохранительными органами, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании на форуме "Кибербезопасность в финансах 2025". "С коллегами из правоохранительных органов мы обсуждаем, что использование дипфейков станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, нам кажется это правильно. Ну и дополнительно мы все равно обсуждаем, что и злоумышленники будут применять эти технологии, и нам нужны свои приложения, которые будут распознавать дипфейки в режиме реального времени. ... Как обычно, ужесточение наказания и технические меры противодействия", - сказал Шадаев.
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россия, максут шадаев, безопасность, технологии
Россия, Максут Шадаев, Безопасность, Технологии
В Минцифры рассказали об использовании дипфейков в киберпреступлениях

Шадаев: применение дипфейков станет отягчающим обстоятельством киберпреступления

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАтака вируса на IT-системы компаний
Атака вируса на IT-системы компаний - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Использование дипфейков станет в России отягчающим обстоятельством в киберпреступлениях, эта норма обсуждается с правоохранительными органами, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании на форуме "Кибербезопасность в финансах 2025".
"С коллегами из правоохранительных органов мы обсуждаем, что использование дипфейков станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, нам кажется это правильно. Ну и дополнительно мы все равно обсуждаем, что и злоумышленники будут применять эти технологии, и нам нужны свои приложения, которые будут распознавать дипфейки в режиме реального времени. ... Как обычно, ужесточение наказания и технические меры противодействия", - сказал Шадаев.
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