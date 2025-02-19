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NYT написала о провале попыток ослабить Россию с помощью санкций - РИА Новости, 19.02.2025
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20:51 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/sanktsii-2000401758.html
NYT написала о провале попыток ослабить Россию с помощью санкций
NYT написала о провале попыток ослабить Россию с помощью санкций - РИА Новости, 19.02.2025
NYT написала о провале попыток ослабить Россию с помощью санкций
Экономические санкции и помощь Украине со стороны государств Запада не смогли ослабить потенциал России, пишет издание New York Times. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:51:00+03:00
2025-02-19T20:51:00+03:00
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
сша
запад
санкции
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экономические санкции и помощь Украине со стороны государств Запада не смогли ослабить потенциал России, пишет издание New York Times. "С самого начала конфликта Украина была обеспокоена тем, что возможное прекращение огня попросту даст России время восстановиться и прийти в себя. Поэтому Украина и ее союзники попытались предотвратить этот сценарий двумя способами... Но эти подходы не сработали так, как там надеялись", - заключает издание. Два способа, о которых заявляет издание, включают в себя стремление сделать украинский конфликт "максимально дорогостоящим" для России путем экономических санкций и минимизации территориального продвижения российских сил в зоне боевых действий, а также обеспечение Украины "сотнями миллиардов" долларов помощи вкупе с приближением Киева ко вступлению в ЕС и НАТО. Тем не менее, резюмирует издание, под давлением санкций российская экономика "выстояла на удивление уверенно", а Россия сохраняет контроль над территориями. Издание подчеркивает, что проблемой для Киева также является неуверенность в возможности отправки войск стран-участниц НАТО на украинскую территорию при прямом отказе США и отсутствии консенсуса по этому вопросу в Европе. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250219/es-2000376536.html
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россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, сша, запад, санкции
Россия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, США, Запад, Санкции
NYT написала о провале попыток ослабить Россию с помощью санкций

NYT: санкции и помощь Запада Киеву не ослабили потенциал России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади
Люди на Красной площади - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экономические санкции и помощь Украине со стороны государств Запада не смогли ослабить потенциал России, пишет издание New York Times.
"С самого начала конфликта Украина была обеспокоена тем, что возможное прекращение огня попросту даст России время восстановиться и прийти в себя. Поэтому Украина и ее союзники попытались предотвратить этот сценарий двумя способами... Но эти подходы не сработали так, как там надеялись", - заключает издание.
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Тем не менее, резюмирует издание, под давлением санкций российская экономика "выстояла на удивление уверенно", а Россия сохраняет контроль над территориями.
Издание подчеркивает, что проблемой для Киева также является неуверенность в возможности отправки войск стран-участниц НАТО на украинскую территорию при прямом отказе США и отсутствии консенсуса по этому вопросу в Европе.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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