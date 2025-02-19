https://ria.ru/20250219/sanktsii-2000250148.html

Венгрия добилась исключения из санкций оборудования для "Дружбы"

Венгрия добилась исключения из санкций оборудования для "Дружбы" - РИА Новости, 19.02.2025

Венгрия добилась исключения из санкций оборудования для "Дружбы"

Венгрия добилась исключения из 16-го пакета санкций использования нефтепродуктов из российского сырья и оборудования, необходимого для обслуживания нефтепровода РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:00:00+03:00

2025-02-19T12:00:00+03:00

2025-02-19T13:50:00+03:00

венгрия

братислава

россия

петер сийярто

валдис домбровскис

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Венгрия добилась исключения из 16-го пакета санкций использования нефтепродуктов из российского сырья и оборудования, необходимого для обслуживания нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава венгерского МИД раскритиковал введение нового пакета санкций, заявив, что он не учитывает "новой реальности". "Однако этот пакет санкций для Венгрии делает послабления. Мы добились, чтобы 16-й пакет позволял использование в Венгрии продуктов из российской нефти, импортированной MOL и затем переработанной на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе, что значительно улучшит энергетическую безопасность Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Он добавил, что из санкционного пакета были исключено оборудование, необходимое для обслуживания нефтепровода "Дружба", в частности, его измерительной станции."Таким образом, мы обеспечили, чтобы нефтепровод "Дружба" в будущем физически был пригоден для поставок нефти, так что мы сделали еще один шаг для повышения нашей энергетической безопасности", - отметил Сийярто.Глава венгерского МИД также сообщил, что санкционный пакет позволит осуществлять "техническое и гарантийное обслуживание" одной из веток метро в Будапеште, по которой курсируют вагоны российского производства.Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали новый, 16-й по счету пакет персональных и экономических санкций против России, его окончательно утвердят министры иностранных дел сообщества на заседании 24 февраля, в тот же день пакет вступит в силу.СМИ сообщали, что новый санкционный пакет включит, в частности, запрет импорта из РФ первичного алюминия и некоторой продукции из российского алюминия, запрет для ряда банков на доступ к SWIFT, прекращение транзакций с рядом портов и аэропортов, запрет на вещание в Европе еще восьми российских СМИ.Кроме того, как ожидается, меры коснутся ограничения на продажу в Россию игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также запрета на экспорт хрома и ряда химикатов, обслуживания нефте- и газоперерабатывающих предприятий.Под персональными санкциями дополнительно окажутся еще 48 физлиц и 35 организаций.Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, он будет проводить собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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https://ria.ru/20250131/tramp-1996376851.html

https://ria.ru/20250214/ssha-1999181027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

венгрия, братислава, россия, петер сийярто, валдис домбровскис, санкции в отношении россии, реакция на санкции