https://ria.ru/20250219/sanktsii-2000240115.html
ЕС согласовал 16-й пакет антироссийских санкций
ЕС согласовал 16-й пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 19.02.2025
ЕС согласовал 16-й пакет антироссийских санкций
Представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, он включает запрет импорта первичного алюминия, сообщило агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:16:00+03:00
2025-02-19T11:16:00+03:00
2025-02-19T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, он включает запрет импорта первичного алюминия, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов блока."Послы ЕС <...> согласовали 16-й пакет санкций против России. <...> Санкции включают запрет на импорт первичного алюминия из России и добавление в черный список 73 <...> судов (якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов. — Прим. ред.)", — говорится в материале.По данным Reuters, в санкционные списки попадут 48 человек и 35 организаций. Другие ограничения предполагают запрет:Новый пакет санкции предусматривает полный отказ от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), пишет Politico. Кроме того, как передает AFP, в Европе запретят вещание еще восьми российских СМИ.По информации Bloomberg, около десятку банков закроют доступ к системе SWIFT.Как сообщил РИА Новости источник, главы МИД Евросоюза утвердят ограничительные меры 24 февраля, они вступят в силу в тот же день.После начала спецоперации ЕС ввел уже 15 пакетов санкций против России. В Москве отмечали, что оппонентам не хватает мужества признать провал подобные мер. В самих западных странах регулярно звучат мнения, что антироссийские рестрикции неэффективны.
https://ria.ru/20250218/sanktsii-1999958512.html
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евросоюз, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, москва, европа
Евросоюз, Россия, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Москва, Европа
ЕС согласовал 16-й пакет антироссийских санкций
ЕС согласовал 16-й пакет санкций, включая запрет импорта первичного алюминия