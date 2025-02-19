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Совет ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 19.02.2025 (обновлено: 11:03 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/sanktsii-2000235705.html
Совет ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР
Совет ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2025
Совет ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР
Совет Евросоюза в среду еще на год - до 24 февраля 2026 года продлил действующие санкции за признание Россией ДНР и ЛНР, следует из опубликованного в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:00:00+03:00
2025-02-19T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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совет евросоюза
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Совет Евросоюза в среду еще на год - до 24 февраля 2026 года продлил действующие санкции за признание Россией ДНР и ЛНР, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. "Дата заменена с 24 февраля 2025 года на 24 февраля 2026 года", - указывается в постановлении. Впервые санкции за признание ДНР и ЛНР были введены 23 февраля 2022 года. Они касаются запрета на торговлю с указанными территориями, а также на предоставление финансовых и иных услуг, ведение бизнеса. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал Минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html
https://ria.ru/20250212/minsk-1998641216.html
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донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, совет евросоюза, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Совет Евросоюза, Евросоюз
Совет ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР

Совет ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР до 24 февраля 2026 года

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Совет Евросоюза в среду еще на год - до 24 февраля 2026 года продлил действующие санкции за признание Россией ДНР и ЛНР, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Дата заменена с 24 февраля 2025 года на 24 февраля 2026 года", - указывается в постановлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Метастазы Украины: Европа пошла вразнос
27 января, 08:00
Впервые санкции за признание ДНР и ЛНР были введены 23 февраля 2022 года. Они касаются запрета на торговлю с указанными территориями, а также на предоставление финансовых и иных услуг, ведение бизнеса.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал Минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Минск — город, в котором умерла Европа
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинСовет ЕвросоюзаЕвросоюз
 
 
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