https://ria.ru/20250219/sanktsii-2000235705.html

Совет ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР

Совет ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2025

Совет ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР

Совет Евросоюза в среду еще на год - до 24 февраля 2026 года продлил действующие санкции за признание Россией ДНР и ЛНР, следует из опубликованного в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:00:00+03:00

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2025-02-19T11:03:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Совет Евросоюза в среду еще на год - до 24 февраля 2026 года продлил действующие санкции за признание Россией ДНР и ЛНР, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. "Дата заменена с 24 февраля 2025 года на 24 февраля 2026 года", - указывается в постановлении. Впервые санкции за признание ДНР и ЛНР были введены 23 февраля 2022 года. Они касаются запрета на торговлю с указанными территориями, а также на предоставление финансовых и иных услуг, ведение бизнеса. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал Минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html

https://ria.ru/20250212/minsk-1998641216.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, совет евросоюза, евросоюз