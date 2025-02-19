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Авиакомпания прокомментировала ЧП с рейсом Красноярск — Норильск - РИА Новости, 19.02.2025
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10:51 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/samolet-2000233606.html
Авиакомпания прокомментировала ЧП с рейсом Красноярск — Норильск
Авиакомпания прокомментировала ЧП с рейсом Красноярск — Норильск - РИА Новости, 19.02.2025
Авиакомпания прокомментировала ЧП с рейсом Красноярск — Норильск
На рейсе NordStar Красноярск - Норильск сработала сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:51:00+03:00
2025-02-19T10:51:00+03:00
происшествия
красноярск
норильск
boeing 737-800
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. На рейсе NordStar Красноярск - Норильск сработала сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации, пострадавших нет, сообщила авиакомпания. Утром экстренные службы сообщили РИА Новости, что летевший из Красноярска Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, планировавший аварийную посадку, благополучно сел в Норильске. "Девятнадцатого февраля 2025 года, при выполнении рейса ТИ217, следующего по маршруту Красноярск - Норильск, на борту воздушного судна авиакомпании NordStarca сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации… Никто из пассажиров пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении. Сигнализация сработала через полтора часа после взлета воздушного судна. "В настоящий момент осуществляется технический осмотр воздушного судна", - добавляется в сообщении.
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происшествия, красноярск, норильск, boeing 737-800
Происшествия, Красноярск, Норильск, Boeing 737-800
Авиакомпания прокомментировала ЧП с рейсом Красноярск — Норильск

На рейсе NordStar Красноярск — Норильск сработала сигнализация, пострадавших нет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "NordStar"
Пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании NordStar - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "NordStar". Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. На рейсе NordStar Красноярск - Норильск сработала сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации, пострадавших нет, сообщила авиакомпания.
Утром экстренные службы сообщили РИА Новости, что летевший из Красноярска Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, планировавший аварийную посадку, благополучно сел в Норильске.
«
"Девятнадцатого февраля 2025 года, при выполнении рейса ТИ217, следующего по маршруту Красноярск - Норильск, на борту воздушного судна авиакомпании NordStarca сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации… Никто из пассажиров пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении.
Сигнализация сработала через полтора часа после взлета воздушного судна.
"В настоящий момент осуществляется технический осмотр воздушного судна", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияКрасноярскНорильскBoeing 737-800
 
 
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