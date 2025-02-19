https://ria.ru/20250219/samolet-2000221036.html

Планировавший аварийную посадку Boeing сел в Норильске

Планировавший аварийную посадку Boeing сел в Норильске - РИА Новости, 19.02.2025

Планировавший аварийную посадку Boeing сел в Норильске

Летевший из Красноярска Boeing 737-800 авиакомпании NordStar благополучно приземлился в аэропорту Норильска после объявления аварийной посадки во время полета,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:49:00+03:00

2025-02-19T09:49:00+03:00

2025-02-19T09:50:00+03:00

происшествия

норильск

красноярск

boeing 737-800

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Летевший из Красноярска Boeing 737-800 авиакомпании NordStar благополучно приземлился в аэропорту Норильска после объявления аварийной посадки во время полета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Сел благополучно. Предварительно, без пострадавших", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250218/sk-1999977150.html

норильск

красноярск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, норильск, красноярск, boeing 737-800