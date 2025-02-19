https://ria.ru/20250219/samolet-2000221036.html
Планировавший аварийную посадку Boeing сел в Норильске
Планировавший аварийную посадку Boeing сел в Норильске - РИА Новости, 19.02.2025
Планировавший аварийную посадку Boeing сел в Норильске
Летевший из Красноярска Boeing 737-800 авиакомпании NordStar благополучно приземлился в аэропорту Норильска после объявления аварийной посадки во время полета,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:49:00+03:00
2025-02-19T09:49:00+03:00
2025-02-19T09:50:00+03:00
происшествия
норильск
красноярск
boeing 737-800
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Летевший из Красноярска Boeing 737-800 авиакомпании NordStar благополучно приземлился в аэропорту Норильска после объявления аварийной посадки во время полета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Сел благополучно. Предварительно, без пострадавших", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250218/sk-1999977150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, красноярск, boeing 737-800
Происшествия, Норильск, Красноярск, Boeing 737-800
Планировавший аварийную посадку Boeing сел в Норильске
Планировавший аварийную посадку рейс из Красноярска благополучно сел в Норильске