Рейтинг@Mail.ru
Первые УТС-800 для Минобороны приступили к испытаниям, заявили в УЗГА - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/samolet-2000192399.html
Первые УТС-800 для Минобороны приступили к испытаниям, заявили в УЗГА
Первые УТС-800 для Минобороны приступили к испытаниям, заявили в УЗГА - РИА Новости, 19.02.2025
Первые УТС-800 для Минобороны приступили к испытаниям, заявили в УЗГА
Первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800, переданные в 2024 году Минобороны РФ, приступили к программе испытаний, сообщил РИА Новости на... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:11:00+03:00
2025-02-19T03:11:00+03:00
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991859699_37:0:835:449_1920x0_80_0_0_75e6b036b18be6e7575f82800958ff80.jpg
АБУ-ДАБИ, 19 фев - РИА Новости. Первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800, переданные в 2024 году Минобороны РФ, приступили к программе испытаний, сообщил РИА Новости на международной выставке вооружений IDEX 2025 официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета). "Переданные в конце 2024 года министерству обороны России два учебно-тренировочных самолета УТС-800 приступили к программе испытаний. Первый борт УТС-800 также продолжает летные испытания. Проведенные полеты показали правильность принятых основных технических и эргономических решений", - сказал представитель компании-разработчика. По оценке летчиков, выполнявших полеты, самолет устойчив и управляем, легок в управлении, "прощает" ошибки в технике пилотирования. Согласно заключению пилотов, УТС-800 пригоден для летчиков низкой квалификации. Самолет не требует экстраординарных навыков, что является преимуществом для учебного самолета. "По результатам были подтверждены основные летно-технические характеристики: посадочная скорость, скорость отрыва, также была проведена оценка устойчивости и управляемости", - сказал представитель УЗГА. По его словам, у самолета хороший обзор — большая площадь остекления несмотря на то, что двигатель расположен в передней части самолета. Летчики отмечают, что не ощущают никаких моментов от винта, которые нужно активно парировать. Кроме того, у самолета высокая скороподъемность. Большая тяговооруженность создает ощущение динамичной машины.
https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html
https://ria.ru/20250219/almaz-antey-2000189408.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991859699_236:0:835:449_1920x0_80_0_0_fc4e958bca039f94ba8a3565b7ec6bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Первые УТС-800 для Минобороны приступили к испытаниям, заявили в УЗГА

УЗГА: первые самолеты УТС-800 для Минобороны приступили к испытаниям

© АО "УЗГА"/TelegramСамолет УТС-800
Самолет УТС-800 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© АО "УЗГА"/Telegram
Самолет УТС-800. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АБУ-ДАБИ, 19 фев - РИА Новости. Первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800, переданные в 2024 году Минобороны РФ, приступили к программе испытаний, сообщил РИА Новости на международной выставке вооружений IDEX 2025 официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета).
"Переданные в конце 2024 года министерству обороны России два учебно-тренировочных самолета УТС-800 приступили к программе испытаний. Первый борт УТС-800 также продолжает летные испытания. Проведенные полеты показали правильность принятых основных технических и эргономических решений", - сказал представитель компании-разработчика.
Ракета 9М134 Булат - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Высокоточные комплексы" успешно испытали ракету "Булат"
Вчера, 03:26
По оценке летчиков, выполнявших полеты, самолет устойчив и управляем, легок в управлении, "прощает" ошибки в технике пилотирования. Согласно заключению пилотов, УТС-800 пригоден для летчиков низкой квалификации. Самолет не требует экстраординарных навыков, что является преимуществом для учебного самолета.
"По результатам были подтверждены основные летно-технические характеристики: посадочная скорость, скорость отрыва, также была проведена оценка устойчивости и управляемости", - сказал представитель УЗГА.
По его словам, у самолета хороший обзор — большая площадь остекления несмотря на то, что двигатель расположен в передней части самолета. Летчики отмечают, что не ощущают никаких моментов от винта, которые нужно активно парировать. Кроме того, у самолета высокая скороподъемность. Большая тяговооруженность создает ощущение динамичной машины.
Работа ракетных комплексов С-400 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В "Алмаз-Антее" рассказали, что к российским системам ПВО проявляют интерес
02:08
 
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала