https://ria.ru/20250219/samolet-2000192399.html

Первые УТС-800 для Минобороны приступили к испытаниям, заявили в УЗГА

Первые УТС-800 для Минобороны приступили к испытаниям, заявили в УЗГА - РИА Новости, 19.02.2025

Первые УТС-800 для Минобороны приступили к испытаниям, заявили в УЗГА

Первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800, переданные в 2024 году Минобороны РФ, приступили к программе испытаний, сообщил РИА Новости на... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T03:11:00+03:00

2025-02-19T03:11:00+03:00

2025-02-19T03:11:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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АБУ-ДАБИ, 19 фев - РИА Новости. Первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800, переданные в 2024 году Минобороны РФ, приступили к программе испытаний, сообщил РИА Новости на международной выставке вооружений IDEX 2025 официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета). "Переданные в конце 2024 года министерству обороны России два учебно-тренировочных самолета УТС-800 приступили к программе испытаний. Первый борт УТС-800 также продолжает летные испытания. Проведенные полеты показали правильность принятых основных технических и эргономических решений", - сказал представитель компании-разработчика. По оценке летчиков, выполнявших полеты, самолет устойчив и управляем, легок в управлении, "прощает" ошибки в технике пилотирования. Согласно заключению пилотов, УТС-800 пригоден для летчиков низкой квалификации. Самолет не требует экстраординарных навыков, что является преимуществом для учебного самолета. "По результатам были подтверждены основные летно-технические характеристики: посадочная скорость, скорость отрыва, также была проведена оценка устойчивости и управляемости", - сказал представитель УЗГА. По его словам, у самолета хороший обзор — большая площадь остекления несмотря на то, что двигатель расположен в передней части самолета. Летчики отмечают, что не ощущают никаких моментов от винта, которые нужно активно парировать. Кроме того, у самолета высокая скороподъемность. Большая тяговооруженность создает ощущение динамичной машины.

https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html

https://ria.ru/20250219/almaz-antey-2000189408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)