https://ria.ru/20250219/saldo-2000372864.html

При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли четыре человека

При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли четыре человека - РИА Новости, 19.02.2025

При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли четыре человека

Четверо мирных жителей погибли из-за обстрелов украинской армией в Херсонской области 18 и 19 февраля, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:10:00+03:00

2025-02-19T18:10:00+03:00

2025-02-19T18:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четверо мирных жителей погибли из-за обстрелов украинской армией в Херсонской области 18 и 19 февраля, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. "Вчера и сегодня противник с особой бесчеловечностью обстреливает Голую Пристань. Погибли четверо мирных жителей — двое мужчин и две женщины. Один человек ранен", – написал Сальдо в своем в своем Telegram-канале. Он добавил, что есть пострадавшие в Алешках, Каховке и Новой Каховке, которым оказана необходимая медпомощь. "Две местных жительницы получили ранения и травмы в Алешках и две — в Каховке. В Новой Каховке ранен мужчина. Пострадавшие женщины госпитализированы, мужчине медпомощь оказана на месте", - говорится в сообщении. По словам Сальда, украинская армия также обстреляла Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Новую Маяку, Пролетарку, Старую Збурьевку.

https://ria.ru/20250219/vsu-2000233430.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, происшествия, россия, вооруженные силы украины