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При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли четыре человека
При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли четыре человека - РИА Новости, 19.02.2025
При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли четыре человека
Четверо мирных жителей погибли из-за обстрелов украинской армией в Херсонской области 18 и 19 февраля, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:10:00+03:00
2025-02-19T18:10:00+03:00
2025-02-19T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четверо мирных жителей погибли из-за обстрелов украинской армией в Херсонской области 18 и 19 февраля, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. "Вчера и сегодня противник с особой бесчеловечностью обстреливает Голую Пристань. Погибли четверо мирных жителей — двое мужчин и две женщины. Один человек ранен", – написал Сальдо в своем в своем Telegram-канале. Он добавил, что есть пострадавшие в Алешках, Каховке и Новой Каховке, которым оказана необходимая медпомощь. "Две местных жительницы получили ранения и травмы в Алешках и две — в Каховке. В Новой Каховке ранен мужчина. Пострадавшие женщины госпитализированы, мужчине медпомощь оказана на месте", - говорится в сообщении. По словам Сальда, украинская армия также обстреляла Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Новую Маяку, Пролетарку, Старую Збурьевку.
https://ria.ru/20250219/vsu-2000233430.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли четыре человека
Сальдо: при обстрелах ВСУ в Голой Пристани погибли четыре мирных жителя