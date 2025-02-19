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При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли четыре человека - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:10 19.02.2025 (обновлено: 18:33 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/saldo-2000372864.html
При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли четыре человека
При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли четыре человека - РИА Новости, 19.02.2025
При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли четыре человека
Четверо мирных жителей погибли из-за обстрелов украинской армией в Херсонской области 18 и 19 февраля, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:10:00+03:00
2025-02-19T18:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четверо мирных жителей погибли из-за обстрелов украинской армией в Херсонской области 18 и 19 февраля, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. "Вчера и сегодня противник с особой бесчеловечностью обстреливает Голую Пристань. Погибли четверо мирных жителей — двое мужчин и две женщины. Один человек ранен", – написал Сальдо в своем в своем Telegram-канале. Он добавил, что есть пострадавшие в Алешках, Каховке и Новой Каховке, которым оказана необходимая медпомощь. "Две местных жительницы получили ранения и травмы в Алешках и две — в Каховке. В Новой Каховке ранен мужчина. Пострадавшие женщины госпитализированы, мужчине медпомощь оказана на месте", - говорится в сообщении. По словам Сальда, украинская армия также обстреляла Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Новую Маяку, Пролетарку, Старую Збурьевку.
https://ria.ru/20250219/vsu-2000233430.html
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
При обстрелах ВСУ в Херсонской области погибли четыре человека

Сальдо: при обстрелах ВСУ в Голой Пристани погибли четыре мирных жителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четверо мирных жителей погибли из-за обстрелов украинской армией в Херсонской области 18 и 19 февраля, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вчера и сегодня противник с особой бесчеловечностью обстреливает Голую Пристань. Погибли четверо мирных жителей — двое мужчин и две женщины. Один человек ранен", – написал Сальдо в своем в своем Telegram-канале.
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по АЗС
Вчера, 10:50
Он добавил, что есть пострадавшие в Алешках, Каховке и Новой Каховке, которым оказана необходимая медпомощь.
"Две местных жительницы получили ранения и травмы в Алешках и две — в Каховке. В Новой Каховке ранен мужчина. Пострадавшие женщины госпитализированы, мужчине медпомощь оказана на месте", - говорится в сообщении.
По словам Сальда, украинская армия также обстреляла Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Новую Маяку, Пролетарку, Старую Збурьевку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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