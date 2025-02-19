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Эксперт рассказал, как Россия может помочь Африке в борьбе с колониализмом
Эксперт рассказал, как Россия может помочь Африке в борьбе с колониализмом - РИА Новости, 19.02.2025
Эксперт рассказал, как Россия может помочь Африке в борьбе с колониализмом
Россия могла бы помочь Африке в борьбе с колониализмом в рамках БРИКС, заявил профессор кафедры теории и истории международных отношений Факультета... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:25:00+03:00
2025-02-19T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия могла бы помочь Африке в борьбе с колониализмом в рамках БРИКС, заявил профессор кафедры теории и истории международных отношений Факультета международных отношений СПбГУ Константин Панцерев. "Одной России решать проблему колониализма сложно. Нужно думать про вовлечение международных объединений, где Россия принимает активное участие. В частности, БРИКС, где растет африканский компонент. Возможно найти совместное решение этой задачи", - сказал Панцерев на дискуссии, организованной клубом "Валдай". Современный колониализм можно разделить на несколько направлений: финансовый, долговой, культурный, информационный, технологический, интеллектуальный, научный, подчеркнул эксперт. В свою очередь кандидат юридических наук, доцент РУДН Аду Яо Никэз считает, что разделять колониализм на области не стоит, так как это комплексная проблема. "Колониализм фактически охватывает всю жизнь африканского народа. Это раковая опухоль, которая до сих пор разрушает жизнь африканских стран", - отметил он.
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россия, африка, брикс, санкт-петербургский государственный университет, рудн, в мире
Россия, Африка, БРИКС, Санкт-Петербургский государственный университет, РУДН, В мире
Эксперт рассказал, как Россия может помочь Африке в борьбе с колониализмом
Панцерев: Россия могла бы помочь Африке в борьбе с колониализмом в рамках БРИКС