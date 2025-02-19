https://ria.ru/20250219/rossija-2000221685.html
Япония и Южная Корея после США вернутся в ТЭК России, заявил эксперт
Япония и Южная Корея после США вернутся в ТЭК России, заявил эксперт - РИА Новости, 19.02.2025
Япония и Южная Корея после США вернутся в ТЭК России, заявил эксперт
Если Россия и США вновь найдут точки соприкосновения, чтобы Вашингтон в той или иной форме вернулся в российскую нефтегазовую отрасль, то первыми после Штатов в РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:56:00+03:00
2025-02-19T09:56:00+03:00
2025-02-19T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Если Россия и США вновь найдут точки соприкосновения, чтобы Вашингтон в той или иной форме вернулся в российскую нефтегазовую отрасль, то первыми после Штатов в Россию устремятся страны-сателлиты в Азии - Япония и Южная Корея, такое мнение высказал РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. По ее итогам МИД РФ сообщил, что Россия и США достигли договоренности наладить диалог по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, энергетике, космосе. Как отметил эксперт, инициатором разрыва энергетических отношений с Россией в свое время выступали Соединенные Штаты, а остальные страны к ним присоединялись. По мнению Громова, обратная ситуация вполне может случиться. "Если допустить, что Россия и США договорятся в той или иной форме, то первыми странами, которые будут вслед за Соединенными Штатами пытаться возобновить полноценное экономическое взаимодействие - не буду называть это сотрудничеством - с Россией, будут страны-сателлиты Штатов в Азии, в первую очередь речь о Японии и Республике Корея", - предположил Громов. Он объяснил, что и японцы, и корейцы до последнего сопротивлялись участию в санкционных ограничениях против России. "И, конечно же, они будут рады увеличить отгрузки сжиженного природного газа с проекта "Сахалин 2", увеличить закупки российских углеводородов - угля, нефти и нефтепродуктов, которые были значительно сокращены с 2022 года", - сказал собеседник агентства. А Европа, по его мнению, безусловно, будет наблюдать за развитием ситуации. Пр этом пока что от Евросоюза не исходит позитивных сигналов. "Европейский бизнес будет смотреть на это, и если шаги будут развиваться в позитивном направлении, то он, естественно, будет оказывать давление на европейских политиков с тем, чтобы и Европе двигаться в этом направлении. Но пока мы видим, что есть некий разрыв в политическом поведении США и Европы. Есть ощущение, что Европа не готова к каким-либо сделкам с Россией - не только по украинскому вопросу, но и в целом по широкому кругу взаимодействия, в отличие от Соединенных Штатов, которые на эту сделку настроены", - заключил эксперт.
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россия, сша, европа, алексей громов, в мире
Россия, США, Европа, Алексей Громов, В мире
Япония и Южная Корея после США вернутся в ТЭК России, заявил эксперт
Директор ИЭФ Громов: первыми после США в ТЭК РФ вернутся Япония и Южная Корея
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Если Россия и США вновь найдут точки соприкосновения, чтобы Вашингтон в той или иной форме вернулся в российскую нефтегазовую отрасль, то первыми после Штатов в Россию устремятся страны-сателлиты в Азии - Япония и Южная Корея, такое мнение высказал РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
Делегации России
и США
во вторник провели в Саудовской Аравии
встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. По ее итогам МИД РФ сообщил, что Россия и США достигли договоренности наладить диалог по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, энергетике, космосе.
Как отметил эксперт, инициатором разрыва энергетических отношений с Россией в свое время выступали Соединенные Штаты, а остальные страны к ним присоединялись. По мнению Громова
, обратная ситуация вполне может случиться.
"Если допустить, что Россия и США договорятся в той или иной форме, то первыми странами, которые будут вслед за Соединенными Штатами пытаться возобновить полноценное экономическое взаимодействие - не буду называть это сотрудничеством - с Россией, будут страны-сателлиты Штатов в Азии
, в первую очередь речь о Японии
и Республике Корея", - предположил Громов.
Он объяснил, что и японцы, и корейцы до последнего сопротивлялись участию в санкционных ограничениях против России. "И, конечно же, они будут рады увеличить отгрузки сжиженного природного газа с проекта "Сахалин 2", увеличить закупки российских углеводородов - угля, нефти и нефтепродуктов, которые были значительно сокращены с 2022 года", - сказал собеседник агентства.
А Европа
, по его мнению, безусловно, будет наблюдать за развитием ситуации. Пр этом пока что от Евросоюза не исходит позитивных сигналов.
"Европейский бизнес будет смотреть на это, и если шаги будут развиваться в позитивном направлении, то он, естественно, будет оказывать давление на европейских политиков с тем, чтобы и Европе двигаться в этом направлении. Но пока мы видим, что есть некий разрыв в политическом поведении США и Европы. Есть ощущение, что Европа не готова к каким-либо сделкам с Россией - не только по украинскому вопросу, но и в целом по широкому кругу взаимодействия, в отличие от Соединенных Штатов, которые на эту сделку настроены", - заключил эксперт.