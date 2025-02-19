https://ria.ru/20250219/rospatent-2000317249.html

В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada

В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada - РИА Новости, 19.02.2025

В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada

Заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент, следует из информации электронной базы ведомства. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:41:00+03:00

2025-02-19T15:41:00+03:00

2025-02-19T17:59:00+03:00

экономика

авто

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

lada vesta

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент, следует из информации электронной базы ведомства. Все заявки подали 17 февраля, заявитель в документах не указан.Под товарными знаками предполагается производство:Кроме того, в документе указаны ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.

https://ria.ru/20250128/lada-1995979151.html

https://ria.ru/20250127/avtovaz-1995719075.html

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2025

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экономика, авто, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), lada vesta