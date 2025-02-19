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В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada - РИА Новости, 19.02.2025
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15:41 19.02.2025 (обновлено: 17:59 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/rospatent-2000317249.html
В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada
В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada - РИА Новости, 19.02.2025
В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada
Заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент, следует из информации электронной базы ведомства. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:41:00+03:00
2025-02-19T17:59:00+03:00
экономика
авто
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
lada vesta
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент, следует из информации электронной базы ведомства. Все заявки подали 17 февраля, заявитель в документах не указан.Под товарными знаками предполагается производство:Кроме того, в документе указаны ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.
https://ria.ru/20250128/lada-1995979151.html
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экономика, авто, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), lada vesta
Экономика, Авто, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Lada Vesta
В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada

Товарные знаки Lada Tigris, Parus и Ariva поступили на регистрацию в Роспатент

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип Lada
Логотип Lada - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип Lada. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент, следует из информации электронной базы ведомства.
Все заявки подали 17 февраля, заявитель в документах не указан.
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Под товарными знаками предполагается производство:
  • автомобилей;
  • запасных частей и аксессуаров к машинам;
  • конструкторов;
  • моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением.
Кроме того, в документе указаны ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.
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ЭкономикаАвтоФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Lada Vesta
 
 
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