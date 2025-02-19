https://ria.ru/20250219/rospatent-2000317249.html
В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada
В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada - РИА Новости, 19.02.2025
В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada
Заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент, следует из информации электронной базы ведомства. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:41:00+03:00
2025-02-19T15:41:00+03:00
2025-02-19T17:59:00+03:00
экономика
авто
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
lada vesta
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент, следует из информации электронной базы ведомства. Все заявки подали 17 февраля, заявитель в документах не указан.Под товарными знаками предполагается производство:Кроме того, в документе указаны ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.
https://ria.ru/20250128/lada-1995979151.html
https://ria.ru/20250127/avtovaz-1995719075.html
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экономика, авто, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), lada vesta
Экономика, Авто, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Lada Vesta
В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada
Товарные знаки Lada Tigris, Parus и Ariva поступили на регистрацию в Роспатент