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СМИ: рэпер A$AP Rocky признан невиновным по делу о стрельбе в 2021 году
СМИ: рэпер A$AP Rocky признан невиновным по делу о стрельбе в 2021 году - РИА Новости, 19.02.2025
СМИ: рэпер A$AP Rocky признан невиновным по делу о стрельбе в 2021 году
Американский рэпер A$AP Rocky был признан невиновным по делу о причастности к инциденту со стрельбой в 2021 году, в результате которой пострадал человек, пишет... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:52:00+03:00
2025-02-19T05:52:00+03:00
2025-02-19T05:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американский рэпер A$AP Rocky был признан невиновным по делу о причастности к инциденту со стрельбой в 2021 году, в результате которой пострадал человек, пишет газета New York Times. Рэпера, чье настоящее имя Раким Майерс, обвиняли в стрельбе из пистолета в его знакомого Террела Эфрона. Инцидент произошел в 2021 году. "Во вторник A$AP Rocky... был признан невиновным", - говорится в публикации. По данным издания, присяжные совещались почти три часа. Газета отмечает, что если бы исполнителя признали виновным, ему бы грозило до 24 лет тюремного заключения. В 2022 году телеканал NBC сообщал со ссылкой на отчет полиции, что, по утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку.
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в мире, a$ap rocky, nbc
Шоубиз, В мире, A$AP Rocky, NBC
СМИ: рэпер A$AP Rocky признан невиновным по делу о стрельбе в 2021 году
NYT: рэпер A$AP Rocky был признан невиновным по делу о стрельбе в 2021 году