https://ria.ru/20250219/rebenok-2000325404.html

В Чувашии завели дело против виновных в тяжелой болезни ребенка

В Чувашии завели дело против виновных в тяжелой болезни ребенка - РИА Новости, 19.02.2025

В Чувашии завели дело против виновных в тяжелой болезни ребенка

Виновников тяжелой болезни ребенка из Чувашии начали устанавливать после обращения его родителей лично к главе Следственного комитета России, сообщается в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:07:00+03:00

2025-02-19T16:07:00+03:00

2025-02-19T16:07:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Виновников тяжелой болезни ребенка из Чувашии начали устанавливать после обращения его родителей лично к главе Следственного комитета России, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Родители ребенка из Чувашии впервые обратились на прием к Александру Бастрыкину в октябре 2024 года. Они рассказали, что у ребенка диагностировали тяжелое заболевание. По их словам, к таким последствиям привели неквалифицированные действия сотрудников медицинского учреждения. Заявители просили привлечь виновных лиц к ответственности, отмечая бездействие правоохранительных органов. Тогда глава ведомства дал ряд конкретных поручений. Пришедшие в феврале на повторный прием заявители поблагодарили Бастрыкина за содействие, отметив, что только после его личного приема были приняты соответствующие меры реагирования. "Руководитель следственного управления СК России по Чувашии доложил о ходе расследования уголовного дела, отметив, что обвинение в совершении преступления предъявлено медицинской сестре, грубо нарушившей санитарные требования, что привело к возникновению заболевания у ребенка. Он добавил, что уволен руководитель Шумерлинского межрайонного следственного отдела, который изначально принял решение передать материал проверки в органы МВД РФ, где в возбуждении уголовного дела было отказано", - говорится в сообщении. Он также рассказал, что сейчас заявителям оказывают юридическую помощь в подаче гражданского иска о возмещении ущерба. Кроме того, заявители потребовали привлечь к ответственности должностных лиц министерства здравоохранения Чувашии, а также главного врача медучреждения, которая, по их словам, изначально умышленно ввела следствие в заблуждение и пыталась переложить вину за случившееся с ребенком на его родителей. "Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки организовать процессуальную проверку по жалобе родителей и представить доклад о принятых процессуальных решениях. Он подверг критике работу подчиненных, отметив, что своевременно не приняты меры к установлению всех обстоятельств произошедшего... Глава ведомства подчеркнул, что в центральный аппарат и на его имя поступает большое количество обращений от жителей Чувашии, в том числе о некачественном оказании медицинской помощи. Он поручил проанализировать данную сферу и принять меры реагирования", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что исполнение всех поручений поставлено на личный контроль председателя СК России.

https://ria.ru/20250131/bastrykin-1996729674.html

https://ria.ru/20250212/krasnojarsk-1998795906.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)