В Чувашии завели дело против виновных в тяжелой болезни ребенка
После обращения в СК в Чувашии завели дело против виновных в заболевании ребенка
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Виновников тяжелой болезни ребенка из Чувашии начали устанавливать после обращения его родителей лично к главе Следственного комитета России, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Родители ребенка из Чувашии впервые обратились на прием к Александру Бастрыкину в октябре 2024 года. Они рассказали, что у ребенка диагностировали тяжелое заболевание. По их словам, к таким последствиям привели неквалифицированные действия сотрудников медицинского учреждения. Заявители просили привлечь виновных лиц к ответственности, отмечая бездействие правоохранительных органов. Тогда глава ведомства дал ряд конкретных поручений. Пришедшие в феврале на повторный прием заявители поблагодарили Бастрыкина за содействие, отметив, что только после его личного приема были приняты соответствующие меры реагирования.
"Руководитель следственного управления СК России по Чувашии доложил о ходе расследования уголовного дела, отметив, что обвинение в совершении преступления предъявлено медицинской сестре, грубо нарушившей санитарные требования, что привело к возникновению заболевания у ребенка. Он добавил, что уволен руководитель Шумерлинского межрайонного следственного отдела, который изначально принял решение передать материал проверки в органы МВД РФ, где в возбуждении уголовного дела было отказано", - говорится в сообщении.
Он также рассказал, что сейчас заявителям оказывают юридическую помощь в подаче гражданского иска о возмещении ущерба.
Кроме того, заявители потребовали привлечь к ответственности должностных лиц министерства здравоохранения Чувашии, а также главного врача медучреждения, которая, по их словам, изначально умышленно ввела следствие в заблуждение и пыталась переложить вину за случившееся с ребенком на его родителей.
"Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки организовать процессуальную проверку по жалобе родителей и представить доклад о принятых процессуальных решениях. Он подверг критике работу подчиненных, отметив, что своевременно не приняты меры к установлению всех обстоятельств произошедшего... Глава ведомства подчеркнул, что в центральный аппарат и на его имя поступает большое количество обращений от жителей Чувашии, в том числе о некачественном оказании медицинской помощи. Он поручил проанализировать данную сферу и принять меры реагирования", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что исполнение всех поручений поставлено на личный контроль председателя СК России.