Во Владимирской области пройдет реабилитация для подростков из зоны СВО
Во Владимирской области 50 подростков из зоны СВО бесплатно пройдут реабилитацию
Владимир. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Около 50 подростков из зоны СВО бесплатно пройдут недельную психологическую реабилитацию во Владимирской области, также открыт набор для семей – на программу реабилитации в марте, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Шередарь" - организатора проекта.
"На смене в реабилитационном центре во Владимирской области с 20 по 28 февраля у нас будет около 50 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Ребята жили в Донецкой, Луганской, Харьковской и других областях, но были вынуждены покинуть родные места. Они получили психологическую травму, многие были свидетелями страшных событий, некоторые потеряли близких. Программа психолого-социальной реабилитации детей, пострадавших в результате военных действий, создана для того, чтобы помочь подросткам адаптироваться, встроиться в социум и вернуться к мирной жизни", - сообщили в пресс-службе фонда.
В программе – игры, верёвочный парк, катание на лошадях, поделки, мастер-классы и другие активности. С ними работают психологи. "Смену для детей мы проводим во второй раз. В этом году будет упор на профориентацию. Приедут специалисты, например, из сферы экономики и финансов, из российского географического общества, из мира спорта. У нас будет один чемпион мира, но пока мы не раскрываем, кто это, чтобы устроить детям сюрприз. Гости расскажут ребятам о карьерных перспективах и возможностях. Это ведь подростки, поэтому вопрос выбора профессии и дальнейшей траектории жизни для них актуален", - добавили в фонде.
Среди участников – дети, которые живут в России от полугода до трёх лет, поскольку "они наиболее восприимчивы к психологической реабилитации". "Первые полгода происходит адаптация, многие находятся в шоковом состоянии. В это время трудно вовлекать ребёнка в активные игры, общение и мастер-классы, а после трёх лет жизни, как правило, подростки уже достаточно хорошо адаптированы на новом месте", - пояснили в пресс-службе.
"А с 13 по 23 марта у нас пройдут семейные смены, когда дети и их родители, жившие в зоне ведения боевых действий, приедут на четырёхдневную реабилитацию. Семейные программы для детей и родителей мы проводим впервые, но наш опыт реабилитации с подростками был хорошим, а родителям тоже нужна поддержка. Программа будет насыщенной: и дети, и родители смогут провести время вместе вне быта и рутины, душевно и тепло. Мы набираем участников и волонтёров на эту смену. На сайте фонда можно заполнить анкету и узнать условия", - заключили в фонде.
Благотворительный Фонд "Шередарь", по данным его пресс-службы, организует программы для детей, подростков, молодых взрослых и "целых семей, столкнувшихся с онкозаболеванием и переживших травматический опыт". Фонд с 2012 года "лечит счастьем, помогая ребятам обрести веру в себя и свои силы, вернуть радость жизни": реабилитация проводится в формате "увлекательных лагерных смен в собственном реабилитационном центре во Владимирской области", так, на территории центра "создана полностью инклюзивная среда, доступная для людей с ОВЗ". За годы в программах Фонда приняло участие более 10 тысяч детей, членов их семей и волонтеров.