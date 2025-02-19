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Во Владимирской области пройдет реабилитация для подростков из зоны СВО - РИА Новости, 19.02.2025
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Надежные люди
 
05:28 19.02.2025 (обновлено: 16:10 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/reabilitatsiya-2000198003.html
Во Владимирской области пройдет реабилитация для подростков из зоны СВО
Во Владимирской области пройдет реабилитация для подростков из зоны СВО - РИА Новости, 19.02.2025
Во Владимирской области пройдет реабилитация для подростков из зоны СВО
Около 50 подростков из зоны СВО бесплатно пройдут недельную психологическую реабилитацию во Владимирской области, также открыт набор для семей – на программу... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:28:00+03:00
2025-02-19T16:10:00+03:00
надежные люди
общество
владимирская область
россия
фонд "шередарь"
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Около 50 подростков из зоны СВО бесплатно пройдут недельную психологическую реабилитацию во Владимирской области, также открыт набор для семей – на программу реабилитации в марте, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Шередарь" - организатора проекта. "На смене в реабилитационном центре во Владимирской области с 20 по 28 февраля у нас будет около 50 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Ребята жили в Донецкой, Луганской, Харьковской и других областях, но были вынуждены покинуть родные места. Они получили психологическую травму, многие были свидетелями страшных событий, некоторые потеряли близких. Программа психолого-социальной реабилитации детей, пострадавших в результате военных действий, создана для того, чтобы помочь подросткам адаптироваться, встроиться в социум и вернуться к мирной жизни", - сообщили в пресс-службе фонда. В программе – игры, верёвочный парк, катание на лошадях, поделки, мастер-классы и другие активности. С ними работают психологи. "Смену для детей мы проводим во второй раз. В этом году будет упор на профориентацию. Приедут специалисты, например, из сферы экономики и финансов, из российского географического общества, из мира спорта. У нас будет один чемпион мира, но пока мы не раскрываем, кто это, чтобы устроить детям сюрприз. Гости расскажут ребятам о карьерных перспективах и возможностях. Это ведь подростки, поэтому вопрос выбора профессии и дальнейшей траектории жизни для них актуален", - добавили в фонде. Среди участников – дети, которые живут в России от полугода до трёх лет, поскольку "они наиболее восприимчивы к психологической реабилитации". "Первые полгода происходит адаптация, многие находятся в шоковом состоянии. В это время трудно вовлекать ребёнка в активные игры, общение и мастер-классы, а после трёх лет жизни, как правило, подростки уже достаточно хорошо адаптированы на новом месте", - пояснили в пресс-службе. "А с 13 по 23 марта у нас пройдут семейные смены, когда дети и их родители, жившие в зоне ведения боевых действий, приедут на четырёхдневную реабилитацию. Семейные программы для детей и родителей мы проводим впервые, но наш опыт реабилитации с подростками был хорошим, а родителям тоже нужна поддержка. Программа будет насыщенной: и дети, и родители смогут провести время вместе вне быта и рутины, душевно и тепло. Мы набираем участников и волонтёров на эту смену. На сайте фонда можно заполнить анкету и узнать условия", - заключили в фонде. Благотворительный Фонд "Шередарь", по данным его пресс-службы, организует программы для детей, подростков, молодых взрослых и "целых семей, столкнувшихся с онкозаболеванием и переживших травматический опыт". Фонд с 2012 года "лечит счастьем, помогая ребятам обрести веру в себя и свои силы, вернуть радость жизни": реабилитация проводится в формате "увлекательных лагерных смен в собственном реабилитационном центре во Владимирской области", так, на территории центра "создана полностью инклюзивная среда, доступная для людей с ОВЗ". За годы в программах Фонда приняло участие более 10 тысяч детей, членов их семей и волонтеров.
https://ria.ru/20250218/yakushev-2000126855.html
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общество, владимирская область, россия, фонд "шередарь"
Надежные люди, Общество, Владимирская область, Россия, Фонд "Шередарь"
Во Владимирской области пройдет реабилитация для подростков из зоны СВО

Во Владимирской области 50 подростков из зоны СВО бесплатно пройдут реабилитацию

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВладимир
Владимир - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Владимир. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Около 50 подростков из зоны СВО бесплатно пройдут недельную психологическую реабилитацию во Владимирской области, также открыт набор для семей – на программу реабилитации в марте, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Шередарь" - организатора проекта.
"На смене в реабилитационном центре во Владимирской области с 20 по 28 февраля у нас будет около 50 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Ребята жили в Донецкой, Луганской, Харьковской и других областях, но были вынуждены покинуть родные места. Они получили психологическую травму, многие были свидетелями страшных событий, некоторые потеряли близких. Программа психолого-социальной реабилитации детей, пострадавших в результате военных действий, создана для того, чтобы помочь подросткам адаптироваться, встроиться в социум и вернуться к мирной жизни", - сообщили в пресс-службе фонда.
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В программе – игры, верёвочный парк, катание на лошадях, поделки, мастер-классы и другие активности. С ними работают психологи. "Смену для детей мы проводим во второй раз. В этом году будет упор на профориентацию. Приедут специалисты, например, из сферы экономики и финансов, из российского географического общества, из мира спорта. У нас будет один чемпион мира, но пока мы не раскрываем, кто это, чтобы устроить детям сюрприз. Гости расскажут ребятам о карьерных перспективах и возможностях. Это ведь подростки, поэтому вопрос выбора профессии и дальнейшей траектории жизни для них актуален", - добавили в фонде.
Среди участников – дети, которые живут в России от полугода до трёх лет, поскольку "они наиболее восприимчивы к психологической реабилитации". "Первые полгода происходит адаптация, многие находятся в шоковом состоянии. В это время трудно вовлекать ребёнка в активные игры, общение и мастер-классы, а после трёх лет жизни, как правило, подростки уже достаточно хорошо адаптированы на новом месте", - пояснили в пресс-службе.
"А с 13 по 23 марта у нас пройдут семейные смены, когда дети и их родители, жившие в зоне ведения боевых действий, приедут на четырёхдневную реабилитацию. Семейные программы для детей и родителей мы проводим впервые, но наш опыт реабилитации с подростками был хорошим, а родителям тоже нужна поддержка. Программа будет насыщенной: и дети, и родители смогут провести время вместе вне быта и рутины, душевно и тепло. Мы набираем участников и волонтёров на эту смену. На сайте фонда можно заполнить анкету и узнать условия", - заключили в фонде.
Благотворительный Фонд "Шередарь", по данным его пресс-службы, организует программы для детей, подростков, молодых взрослых и "целых семей, столкнувшихся с онкозаболеванием и переживших травматический опыт". Фонд с 2012 года "лечит счастьем, помогая ребятам обрести веру в себя и свои силы, вернуть радость жизни": реабилитация проводится в формате "увлекательных лагерных смен в собственном реабилитационном центре во Владимирской области", так, на территории центра "создана полностью инклюзивная среда, доступная для людей с ОВЗ". За годы в программах Фонда приняло участие более 10 тысяч детей, членов их семей и волонтеров.
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Надежные людиОбществоВладимирская областьРоссияФонд "Шередарь"
 
 
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