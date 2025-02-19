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Жителя Хабаровского края арестовали за сотрудничество с разведкой Украины - РИА Новости, 19.02.2025
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04:03 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/razvedka-2000194237.html
Жителя Хабаровского края арестовали за сотрудничество с разведкой Украины
Жителя Хабаровского края арестовали за сотрудничество с разведкой Украины - РИА Новости, 19.02.2025
Жителя Хабаровского края арестовали за сотрудничество с разведкой Украины
Жителя Бикина в Хабаровском крае задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины, он арестован, заведено дело, сообщает региональное УФСБ. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T04:03:00+03:00
2025-02-19T04:03:00+03:00
бикин
украина
россия
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ХАБАРОВСК, 19 фев - РИА Новости. Жителя Бикина в Хабаровском крае задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины, он арестован, заведено дело, сообщает региональное УФСБ. "Пресечена противоправная деятельность жителя Бикина, который инициативно через иностранный мессенджер установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины с целью оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ, а именно сбора сведений в отношении военно-технического оснащения воинских частей и военнослужащих, принимающих участие в СВО", - говорится в сообщении. На фигуранта заведено дело по 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Подозреваемого заключили под стражу.
https://ria.ru/20250123/fsb-1995168526.html
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бикин, украина, россия, хабаровский край
Бикин, Украина, Россия, Хабаровский край
Жителя Хабаровского края арестовали за сотрудничество с разведкой Украины

В Хабаровском крае задержали жителя Бикина за сотрудничество с разведкой Украины

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ХАБАРОВСК, 19 фев - РИА Новости. Жителя Бикина в Хабаровском крае задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины, он арестован, заведено дело, сообщает региональное УФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Бикина, который инициативно через иностранный мессенджер установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины с целью оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ, а именно сбора сведений в отношении военно-технического оснащения воинских частей и военнослужащих, принимающих участие в СВО", - говорится в сообщении.
На фигуранта заведено дело по 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Подозреваемого заключили под стражу.
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БикинУкраинаРоссияХабаровский край
 
 
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