https://ria.ru/20250219/razvedka-2000194237.html

Жителя Хабаровского края арестовали за сотрудничество с разведкой Украины

Жителя Хабаровского края арестовали за сотрудничество с разведкой Украины - РИА Новости, 19.02.2025

Жителя Хабаровского края арестовали за сотрудничество с разведкой Украины

Жителя Бикина в Хабаровском крае задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины, он арестован, заведено дело, сообщает региональное УФСБ. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:03:00+03:00

2025-02-19T04:03:00+03:00

2025-02-19T04:03:00+03:00

бикин

украина

россия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 19 фев - РИА Новости. Жителя Бикина в Хабаровском крае задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины, он арестован, заведено дело, сообщает региональное УФСБ. "Пресечена противоправная деятельность жителя Бикина, который инициативно через иностранный мессенджер установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины с целью оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ, а именно сбора сведений в отношении военно-технического оснащения воинских частей и военнослужащих, принимающих участие в СВО", - говорится в сообщении. На фигуранта заведено дело по 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Подозреваемого заключили под стражу.

https://ria.ru/20250123/fsb-1995168526.html

бикин

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бикин, украина, россия, хабаровский край