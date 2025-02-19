В США провели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Ракеты семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Трехступенчатая Minuteman III стоит на вооружении американской армии с 1970 года, она способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

На сегодняшней день это единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, которой располагают американские ВВС. Производство Minuteman прекращено в конце 1978-го. Сейчас, по данным из открытых источников, у Соединенных Штатов 450 таких ракет.