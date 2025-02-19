В США провели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США провели тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил Ванденберг.
"Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III выпущена в рамках тестового испытания в 1:00 19 февраля 2025 года", — говорится в релизе.
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Ракеты семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Трехступенчатая Minuteman III стоит на вооружении американской армии с 1970 года, она способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
На сегодняшней день это единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, которой располагают американские ВВС. Производство Minuteman прекращено в конце 1978-го. Сейчас, по данным из открытых источников, у Соединенных Штатов 450 таких ракет.
США давно планируют заменить устаревающие Minuteman III на трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel. Ожидается, что они начнут поступать на вооружение в районе 2030 года, а полное обновление произойдет к 2038-му.
До того времени американская армия проводит тестовые запуски Minuteman III, чтобы удостовериться в их технических параметрах.
Задержки и многократное превышение бюджета ставили под вопрос реализацию программы перевооружения на Sentinel, однако летом прошлого года в Пентагоне заявили, что разработка ракеты продолжится, несмотря на то что стоимость программы на 81 процент превысила первоначальные расчеты и достигла 140,9 миллиарда долларов. Однако на прошлой неделе стало известно, что разработку приостановили на фоне реструктуризации стратегии закупок для проектирования Sentinel.