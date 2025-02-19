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В Раде назвали условия поражения Украины в конфликте - РИА Новости, 19.02.2025
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15:53 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/rada-2000321728.html
В Раде назвали условия поражения Украины в конфликте
В Раде назвали условия поражения Украины в конфликте - РИА Новости, 19.02.2025
В Раде назвали условия поражения Украины в конфликте
Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:53:00+03:00
2025-02-19T15:53:00+03:00
в мире
украина
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рустем умеров
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. &quot;Если президент не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Речь идет о кислороде для борьбы, и теперь он еще более важен&quot;, - написала Безуглая.Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994695194.html
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в мире, украина, александр сырский, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Раде назвали условия поражения Украины в конфликте

Депутат Рады Безуглая: Украина потерпит поражение, не уволив Сырского и Умерова

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.
«

"Если президент не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Речь идет о кислороде для борьбы, и теперь он еще более важен", - написала Безуглая.

Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
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