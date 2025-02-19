https://ria.ru/20250219/rada-2000321728.html

В Раде назвали условия поражения Украины в конфликте

В Раде назвали условия поражения Украины в конфликте - РИА Новости, 19.02.2025

В Раде назвали условия поражения Украины в конфликте

Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:53:00+03:00

2025-02-19T15:53:00+03:00

2025-02-19T15:53:00+03:00

в мире

украина

александр сырский

рустем умеров

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. "Если президент не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Речь идет о кислороде для борьбы, и теперь он еще более важен", - написала Безуглая.Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994695194.html

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в мире, украина, александр сырский, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины