https://ria.ru/20250219/pvo-2000321606.html
Над Белгородской областью и Крымом сбили два беспилотника ВСУ
Над Белгородской областью и Крымом сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.02.2025
Над Белгородской областью и Крымом сбили два беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО с 12.15 до 15.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:52:00+03:00
2025-02-19T15:52:00+03:00
2025-02-19T16:00:00+03:00
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО с 12.15 до 15.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого февраля 2025 года в период с 12.15 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над территорией Белгородской области и один над территорией республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью и Крымом сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом