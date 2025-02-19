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Над Белгородской областью и Крымом сбили два беспилотника ВСУ

Над Белгородской областью и Крымом сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.02.2025

Над Белгородской областью и Крымом сбили два беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО с 12.15 до 15.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:52:00+03:00

2025-02-19T15:52:00+03:00

2025-02-19T16:00:00+03:00

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специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО с 12.15 до 15.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого февраля 2025 года в период с 12.15 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над территорией Белгородской области и один над территорией республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)