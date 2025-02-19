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Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 - РИА Новости, 19.02.2025
Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Российская ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ, две управляемые авиационные бомбы JDAM, 123 дрона, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:14:00+03:00
2025-02-19T12:14:00+03:00
2025-02-19T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ, две управляемые авиационные бомбы JDAM, 123 дрона, сообщило Министерство обороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в заявлении.Также ВС России ударили по военным аэродромам противника. Под огонь, среди прочего, попали места, где располагались иностранные наемники. Также нанесено поражение энергетическим объектам, которые помогали украинской армии снабжать работу ВПК.
https://ria.ru/20250219/minoborony-2000228448.html
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Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины