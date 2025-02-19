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Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 19.02.2025 (обновлено: 13:23 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/pvo-2000257155.html
Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 - РИА Новости, 19.02.2025
Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Российская ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ, две управляемые авиационные бомбы JDAM, 123 дрона, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:14:00+03:00
2025-02-19T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
миг-29
вооруженные силы украины
россия
украина
франция
безопасность
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ, две управляемые авиационные бомбы JDAM, 123 дрона, сообщило Министерство обороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в заявлении.Также ВС России ударили по военным аэродромам противника. Под огонь, среди прочего, попали места, где располагались иностранные наемники. Также нанесено поражение энергетическим объектам, которые помогали украинской армии снабжать работу ВПК.
https://ria.ru/20250219/minoborony-2000228448.html
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миг-29, вооруженные силы украины, россия, украина, франция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Франция, Безопасность
Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29

Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

© AP Photo / LIBKOSУкраинский МиГ-29
Украинский МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинский МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ, две управляемые авиационные бомбы JDAM, 123 дрона, сообщило Министерство обороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в заявлении.
Также ВС России ударили по военным аэродромам противника. Под огонь, среди прочего, попали места, где располагались иностранные наемники. Также нанесено поражение энергетическим объектам, которые помогали украинской армии снабжать работу ВПК.
Кадры освобождения российскими военными Свердликово в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМиГ-29Вооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаФранцияБезопасность
 
 
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