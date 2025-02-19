https://ria.ru/20250219/putin-2000388864.html

Путин поручил развивать производство как гражданских, так и военных БАС

Путин поручил развивать производство как гражданских, так и военных БАС - РИА Новости, 19.02.2025

Путин поручил развивать производство как гражданских, так и военных БАС

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс" поручил активно развивать производство как гражданских,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:27:00+03:00

2025-02-19T19:27:00+03:00

2025-02-19T21:50:00+03:00

владимир путин

россия

технологии

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс" поручил активно развивать производство как гражданских, так и военных беспилотников.Он отметил, что одно из ключевых направлений работы предприятия - это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил."Необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили. Все поручения на этот счет уже даны и доводятся до руководства предприятия, - сказал Путин."Радар ммс" - это один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.

https://ria.ru/20250128/putin-1996010811.html

https://ria.ru/20250128/putin-1996011145.html

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владимир путин, россия, технологии, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)