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Путин поручил развивать производство как гражданских, так и военных БАС - РИА Новости, 19.02.2025
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19:27 19.02.2025 (обновлено: 21:50 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000388864.html
Путин поручил развивать производство как гражданских, так и военных БАС
Путин поручил развивать производство как гражданских, так и военных БАС - РИА Новости, 19.02.2025
Путин поручил развивать производство как гражданских, так и военных БАС
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс" поручил активно развивать производство как гражданских,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:27:00+03:00
2025-02-19T21:50:00+03:00
владимир путин
россия
технологии
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс" поручил активно развивать производство как гражданских, так и военных беспилотников.Он отметил, что одно из ключевых направлений работы предприятия - это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил."Необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили. Все поручения на этот счет уже даны и доводятся до руководства предприятия, - сказал Путин."Радар ммс" - это один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.
https://ria.ru/20250128/putin-1996010811.html
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владимир путин, россия, технологии, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Владимир Путин, Россия, Технологии, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин поручил развивать производство как гражданских, так и военных БАС

Путин поручил развивать производство гражданских военных беспилотных авиасистем

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс" поручил активно развивать производство как гражданских, так и военных беспилотников.
Он отметил, что одно из ключевых направлений работы предприятия - это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин поблагодарил создателей беспилотников за результаты
28 января, 22:26
"Необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили. Все поручения на этот счет уже даны и доводятся до руководства предприятия, - сказал Путин.
"Радар ммс" - это один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Россия должна быть самодостаточной в сфере производства БПЛА, заявил Путин
28 января, 22:31
 
Владимир ПутинРоссияТехнологииОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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