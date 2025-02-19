https://ria.ru/20250219/putin-2000378969.html

Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с Трампом

Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с Трампом - РИА Новости, 19.02.2025

Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с Трампом

Президент Владимир Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:40:00+03:00

2025-02-19T18:40:00+03:00

2025-02-19T23:10:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с президентом США Дональдом Трампом. "А когда вы уже с Путиным встретитесь?" — спросил корреспондент, а затем исправился и повторил вопрос с фамилией Трампа. "Каждый день! В зеркало смотрюсь", — ответил на это Путин с улыбкой.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000247941.html

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2025

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп