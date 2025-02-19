https://ria.ru/20250219/putin-2000370538.html

Путин отметил вклад коллектива "Радар ммс" в укрепление обороноспособности

Путин отметил вклад коллектива "Радар ммс" в укрепление обороноспособности - РИА Новости, 19.02.2025

Путин отметил вклад коллектива "Радар ммс" в укрепление обороноспособности

Президент России Владимир Путин отметил вклад коллектива АО "НПП "Радар ммс" в укрепление обороноспособности и безопасности РФ. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:03:00+03:00

2025-02-19T18:03:00+03:00

2025-02-19T18:21:00+03:00

безопасность

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россия

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад коллектива АО "НПП "Радар ммс" в укрепление обороноспособности и безопасности РФ. "Предприятие вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и безопасности России, разрабатывает и поставляет автоматизированные системы и комплексы для высокоточного оружия", - сказал Путин на церемонии вручения коллективу АО "НПП "Радар ммс" ордена Александра Невского. Он подчеркнул, что страна всегда гордилась конструкторами, инженерами, рабочими отечественного ОПК. "Во многом благодаря вашему таланту, энтузиазму и, конечно, высочайшему профессионализму сформировался прочный оборонный щит страны", - подчеркнул Путин. Президент отметил, что сегодня предприятие выпускает "современную востребованную продукцию самого широкого применения" - беспилотные летательные аппараты, радиолокационные телекоммуникационные средства, системы мониторинга земной поверхности и так далее. "Хочу поблагодарить всех ветеранов, руководство и сотрудников предприятия за добросовестный труд, за ответственный подход к выполнению поставленных задач", - сказал президент. Он выразил надежду, что предприятие продолжит активно и продуктивно работать во благо России, наращивать научный, производственный, творческий потенциал и вносить вклад в укрепление индустриального и технологического суверенитета страны.

https://ria.ru/20250128/putin-1996010811.html

https://ria.ru/20250219/prilepin-2000337172.html

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Речь Путина на заводе в Санкт-Петербурге Речь Путина на заводе в Санкт-Петербурге 2025-02-19T18:03 true PT3M26S

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безопасность, технологии, россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)