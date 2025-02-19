https://ria.ru/20250219/putin-2000352949.html

Путин раскритиковал практику выдворения дипломатов

Путин раскритиковал практику выдворения дипломатов - РИА Новости, 19.02.2025

Путин раскритиковал практику выдворения дипломатов

Выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводят, если так пойдет и дальше, в посольствах останутся работать только уборщицы, заявил... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:17:00+03:00

2025-02-19T17:17:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводят, если так пойдет и дальше, в посольствах останутся работать только уборщицы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Постоянные выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводят. Если так пойдет дальше, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства", - сказал Путин журналистам.

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