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Путин раскритиковал практику выдворения дипломатов
Путин раскритиковал практику выдворения дипломатов - РИА Новости, 19.02.2025
Путин раскритиковал практику выдворения дипломатов
Выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводят, если так пойдет и дальше, в посольствах останутся работать только уборщицы, заявил... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:17:00+03:00
2025-02-19T17:17:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводят, если так пойдет и дальше, в посольствах останутся работать только уборщицы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Постоянные выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводят. Если так пойдет дальше, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства", - сказал Путин журналистам.
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москва, россия, владимир путин, в мире
Москва, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин раскритиковал практику выдворения дипломатов
Путин: выдворения дипломатов из США и РФ ни к чему хорошему не приводят