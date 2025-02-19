https://ria.ru/20250219/putin-2000348698.html
Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО - РИА Новости, 19.02.2025
Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Войска России наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:09:00+03:00
2025-02-19T17:09:00+03:00
2025-02-19T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Войска России наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщил президент Владимир Путин."По всей линии боевого соприкосновения наши войска наступают", — сказал российский лидер журналистам.
https://ria.ru/20250219/putin-2000347483.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Путин заявил, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения