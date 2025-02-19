https://ria.ru/20250219/putin-2000347483.html
Путин рассказал о героической работе военкоров
Путин рассказал о героической работе военкоров - РИА Новости, 19.02.2025
Путин рассказал о героической работе военкоров
Военные корреспонденты героически выполняют свой долг, объективно информируют общественность России и мира о происходящем на фронте, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:07:00+03:00
2025-02-19T17:07:00+03:00
2025-02-19T17:16:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военные корреспонденты героически выполняют свой долг, объективно информируют общественность России и мира о происходящем на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин."Военные корреспонденты - ваши коллеги, люди чрезвычайно информированные, мужественные, прямо скажем, героически выполняют свою миссию, свой долг и гражданский, и профессиональный, объективно информируют общественность России, да и всего мира о том, что происходит на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250219/putin-2000348698.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Путин рассказал о героической работе военкоров
Путин заявил, что военкоры героически выполняют свой долг в зоне СВО