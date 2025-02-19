https://ria.ru/20250219/putin-2000347483.html

Путин рассказал о героической работе военкоров

Путин рассказал о героической работе военкоров - РИА Новости, 19.02.2025

Путин рассказал о героической работе военкоров

Военные корреспонденты героически выполняют свой долг, объективно информируют общественность России и мира о происходящем на фронте, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:07:00+03:00

2025-02-19T17:07:00+03:00

2025-02-19T17:16:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военные корреспонденты героически выполняют свой долг, объективно информируют общественность России и мира о происходящем на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин."Военные корреспонденты - ваши коллеги, люди чрезвычайно информированные, мужественные, прямо скажем, героически выполняют свою миссию, свой долг и гражданский, и профессиональный, объективно информируют общественность России, да и всего мира о том, что происходит на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250219/putin-2000348698.html

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2025

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владимир путин, россия, общество