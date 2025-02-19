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Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы
Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы - РИА Новости, 19.02.2025
Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что удивляется сдержанности американского лидера Дональда Трампа в отношении "европейских союзников", которые ведут себя РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:01:00+03:00
2025-02-19T17:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что удивляется сдержанности американского лидера Дональда Трампа в отношении "европейских союзников", которые ведут себя хамским образом."Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединенных Штатов Трампа в отношении своих (европейских - ред.) союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он ведь еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении", - сказал Путин журналистам.
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европа, дональд трамп, владимир путин, россия, в мире
Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы
Путин заявил, что удивился сдержанности Трампа в отношении европейских союзников