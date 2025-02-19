https://ria.ru/20250219/putin-2000344871.html

Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы

Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы - РИА Новости, 19.02.2025

Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что удивляется сдержанности американского лидера Дональда Трампа в отношении "европейских союзников", которые ведут себя РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:01:00+03:00

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европа

дональд трамп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что удивляется сдержанности американского лидера Дональда Трампа в отношении "европейских союзников", которые ведут себя хамским образом."Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединенных Штатов Трампа в отношении своих (европейских - ред.) союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он ведь еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250215/merkuris-1999581739.html

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европа, дональд трамп, владимир путин, россия, в мире