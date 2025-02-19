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Путин прокомментировал последствия атак ВСУ на КТК
Путин прокомментировал последствия атак ВСУ на КТК - РИА Новости, 19.02.2025
Путин прокомментировал последствия атак ВСУ на КТК
Атака на КТК способна спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:00:00+03:00
2025-02-19T17:00:00+03:00
2025-02-19T17:24:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Атака на КТК способна спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках, сообщил президент РФ Владимир Путин.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами."Разумеется, поражение такого объекта будет сказываться на мировых энергетических рынках, прежде всего, потому что, к сожалению, невозможно быстро восстановить этот объект, потому что там в основном присутствовало западное оборудование, оно и пострадало... Это ведет к стабильно высоким ценам на энергоносители на мировых рынках", - сказал российский лидер журналистам.
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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина, в мире
Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Украина, В мире
Путин прокомментировал последствия атак ВСУ на КТК
Путин: Путин: атака на КТК может спровоцировать высокие цены на энергоносители