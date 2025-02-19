Путин высказался о возможной связи атаки ВСУ на КТК с санкциями
Путин допустил связь атаки ВСУ на КТК с санкциями против России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал связь атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Краснодарском крае с новыми санкциями Евросоюза в отношении РФ.
"Мне только что сказали, что европейцы продлили санкции в отношении России, в том числе конкретно речь идет о невозможности поставок нам западного оборудования в сфере нефти и газодобычи. Это значит, что два дня назад украинские вооруженные силы нанесли удар, а через два дня европейцы объявили о том, что отремонтировать эту станцию невозможно… Если чисто формально посмотреть, то это похоже на какие-то скоординированные действия. Но мне не хочется в это верить. Я думаю, что это случайность", - сказал Путин журналистам.
Путин отметил, что на КТК не было и нет российских средств ПВО, потому что это не российский, а международный объект, а нефть, которая добывается, фактически является собственностью европейских и американских компаний.
"Мы и денег за этот транзит получаем, образно говоря, пять копеек. Это для нас никакого экономического смысла не имеет. Мы просто предоставляем услугу нашим казахстанским друзьям и тем партнерам, которые работают в Казахстане", - сказал президент.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявили в тот же день в КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам".