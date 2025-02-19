https://ria.ru/20250219/putin-2000344165.html
При атаке ВСУ на КТК пострадало западное оборудование, заявил Путин
При атаке ВСУ на КТК пострадало западное оборудование, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
При атаке ВСУ на КТК пострадало западное оборудование, заявил Путин
Западное оборудование пострадало на нефтеперекачивающей станции "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) при атаке ВСУ, его нельзя быстро восстановить,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:59:00+03:00
2025-02-19T16:59:00+03:00
2025-02-19T17:33:00+03:00
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Западное оборудование пострадало на нефтеперекачивающей станции "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) при атаке ВСУ, его нельзя быстро восстановить, заявил президент России Владимир Путин."Невозможно быстро восстановить этот объект (который атаковали ВСУ - ред.)... В связи с тем, что там присутствует западное оборудование, и западное оборудование и пострадало", - сказал Путин журналистам.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами."Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам".
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При атаке ВСУ на КТК пострадало западное оборудование, заявил Путин
Путин: поврежденное на КТК западное оборудование нельзя быстро восстановить