https://ria.ru/20250219/putin-2000343673.html

Путин заявил о готовности к переговорам по Украине

Путин заявил о готовности к переговорам по Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Путин заявил о готовности к переговорам по Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:58:00+03:00

2025-02-19T16:58:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы готовы, я уже 100 раз об этом сказал... Мы будем готовы вернуться за стол переговоров", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос об урегулировании конфликта на Украине."Мы готовы, я уже 100 раз об этом сказал... Мы будем готовы вернуться за стол переговоров", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос об урегулировании конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250219/putin-2000344290.html

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