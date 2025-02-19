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Путин заявил о готовности к переговорам по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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16:58 19.02.2025 (обновлено: 17:24 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000343673.html
Путин заявил о готовности к переговорам по Украине
Путин заявил о готовности к переговорам по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Путин заявил о готовности к переговорам по Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы готовы, я уже 100 раз об этом сказал... Мы будем готовы вернуться за стол переговоров", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос об урегулировании конфликта на Украине."Мы готовы, я уже 100 раз об этом сказал... Мы будем готовы вернуться за стол переговоров", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос об урегулировании конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250219/putin-2000344290.html
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россия, украина, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о готовности к переговорам по Украине

Путин: Россия готова сесть за стол переговоров по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы, я уже 100 раз об этом сказал... Мы будем готовы вернуться за стол переговоров", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос об урегулировании конфликта на Украине.
"Мы готовы, я уже 100 раз об этом сказал... Мы будем готовы вернуться за стол переговоров", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос об урегулировании конфликта на Украине.
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