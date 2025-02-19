https://ria.ru/20250219/putin-2000343568.html

ВСУ не могли самостоятельно атаковать КТК, заявил Путин

ВСУ не могли самостоятельно атаковать КТК, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025

ВСУ не могли самостоятельно атаковать КТК, заявил Путин

Самостоятельно ВСУ были не в состоянии атаковать нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Краснодарском крае, у них нет для РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:58:00+03:00

2025-02-19T16:58:00+03:00

2025-02-19T18:31:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

владимир путин

транснефть

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Самостоятельно ВСУ были не в состоянии атаковать нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Краснодарском крае, у них нет для этого космических группировок, сообщил президент России Владимир Путин.“Атаки подобного рода невозможны без космической разведки. А высокоточные данные космической разведки по объектам поражения и в отношении объектов поражения Украина получает только от своих западных союзников… Совершенно точно и с полным основанием я могу сказать, что самостоятельно украинские вооружённые силы этого сделать не в состоянии. У них нет соответствующих космических спутниковых группировок”, - сказал Путин журналистам.НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявили в тот же день в КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам".

https://ria.ru/20250219/putin-2000344165.html

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вооруженные силы украины, краснодарский край, россия, владимир путин, транснефть, происшествия