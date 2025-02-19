https://ria.ru/20250219/putin-2000341078.html

Путин рассказал о позиции Трампа по переговорам с Украиной

Путин рассказал о позиции Трампа по переговорам с Украиной - РИА Новости, 19.02.2025

Путин рассказал о позиции Трампа по переговорам с Украиной

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что Вашингтон исходит из того, что переговоры пройдут с... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:52:00+03:00

2025-02-19T16:52:00+03:00

2025-02-19T17:08:00+03:00

украина

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997602920_0:78:3363:1970_1920x0_80_0_0_53ac92f34c637552ff881acdca8fcb68.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что Вашингтон исходит из того, что переговоры пройдут с участием и России, и Украины, заявил российский лидер."Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250219/putin-2000346246.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, в мире