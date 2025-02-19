https://ria.ru/20250219/putin-2000341078.html
Путин рассказал о позиции Трампа по переговорам с Украиной
Путин рассказал о позиции Трампа по переговорам с Украиной - РИА Новости, 19.02.2025
Путин рассказал о позиции Трампа по переговорам с Украиной
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что Вашингтон исходит из того, что переговоры пройдут с... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:52:00+03:00
2025-02-19T16:52:00+03:00
2025-02-19T17:08:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что Вашингтон исходит из того, что переговоры пройдут с участием и России, и Украины, заявил российский лидер."Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает", - сказал Путин журналистам.
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Украина, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин рассказал о позиции Трампа по переговорам с Украиной
Путин: Трамп рассказал, что США исходит из участия в переговорах и РФ, и Украины