https://ria.ru/20250219/putin-2000340847.html

Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом

Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом - РИА Новости, 19.02.2025

Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, но для этого нужна... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:50:00+03:00

2025-02-19T16:50:00+03:00

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владимир путин

дональд трамп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, но для этого нужна подготовка."Знаете, это должно быть подготовлено. Я с удовольствием встречусь с Дональдом (Трампом, президентом США - ред.). Мы давно очень не виделись. У нас нет никаких близких отношений, но за предыдущие годы, за четыре года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения. С удовольствием с ним встречусь и сегодня, я думаю, что он тоже. Это видно по характеру нашего телефонного разговора", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250219/putin-2000345941.html

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2025

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владимир путин, дональд трамп