https://ria.ru/20250219/putin-2000340847.html
Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом
Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом - РИА Новости, 19.02.2025
Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, но для этого нужна... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:50:00+03:00
2025-02-19T16:50:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, но для этого нужна подготовка."Знаете, это должно быть подготовлено. Я с удовольствием встречусь с Дональдом (Трампом, президентом США - ред.). Мы давно очень не виделись. У нас нет никаких близких отношений, но за предыдущие годы, за четыре года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения. С удовольствием с ним встречусь и сегодня, я думаю, что он тоже. Это видно по характеру нашего телефонного разговора", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250219/putin-2000345941.html
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владимир путин, дональд трамп
Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом
Путин сообщил, что с удовольствием встретится с Трампом, но нужна подготовка