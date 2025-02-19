https://ria.ru/20250219/putin-2000340397.html

Путин указал на важность доверия для разрешения конфликта на Украине

Путин указал на важность доверия для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Путин указал на важность доверия для разрешения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что без повышения уровня доверия решить многие вопросы, в том числе украинский кризис невозможно. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:49:00+03:00

2025-02-19T16:49:00+03:00

2025-02-19T17:04:00+03:00

украина

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что без повышения уровня доверия решить многие вопросы, в том числе украинский кризис невозможно."Самое главное здесь в решении всех очень острых вопросов, включая и украинское урегулирование, заключается в том, что без повышения уровня доверия между Россией и Соединёнными Штатами решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, невозможно", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250219/putin-2000345043.html

украина

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2025

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украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, владимир путин