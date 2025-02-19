https://ria.ru/20250219/putin-2000340397.html
Путин указал на важность доверия для разрешения конфликта на Украине
Путин указал на важность доверия для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Путин указал на важность доверия для разрешения конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что без повышения уровня доверия решить многие вопросы, в том числе украинский кризис невозможно. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:49:00+03:00
2025-02-19T16:49:00+03:00
2025-02-19T17:04:00+03:00
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что без повышения уровня доверия решить многие вопросы, в том числе украинский кризис невозможно."Самое главное здесь в решении всех очень острых вопросов, включая и украинское урегулирование, заключается в том, что без повышения уровня доверия между Россией и Соединёнными Штатами решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, невозможно", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250219/putin-2000345043.html
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Путин указал на важность доверия для разрешения конфликта на Украине
Путин заявил, что без повышения доверия конфликт на Украине не завершить