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Путин заявил о вмешательстве Европы в предвыборную кампанию в США - РИА Новости, 19.02.2025
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16:48 19.02.2025 (обновлено: 17:06 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000339256.html
Путин заявил о вмешательстве Европы в предвыборную кампанию в США
Путин заявил о вмешательстве Европы в предвыборную кампанию в США - РИА Новости, 19.02.2025
Путин заявил о вмешательстве Европы в предвыборную кампанию в США
Все европейские лидеры напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в США, доходило до оскорблений кандидатов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:48:00+03:00
2025-02-19T17:06:00+03:00
сша
владимир путин
европа
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Все европейские лидеры напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в США, доходило до оскорблений кандидатов, заявил президент России Владимир Путин."Что мы сейчас видели в ходе этой предвыборной кампании? Все европейские лидеры, все без исключения, фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США. Дело дошло до прямых оскорблений одного из кандидатов", - сказал Путин журналистам.
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сша, владимир путин, европа, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Владимир Путин, Европа, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Путин заявил о вмешательстве Европы в предвыборную кампанию в США

Путин: все европейские лидеры вмешивались в предвыборную кампанию в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Все европейские лидеры напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в США, доходило до оскорблений кандидатов, заявил президент России Владимир Путин.
"Что мы сейчас видели в ходе этой предвыборной кампании? Все европейские лидеры, все без исключения, фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США. Дело дошло до прямых оскорблений одного из кандидатов", - сказал Путин журналистам.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине
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СШАВладимир ПутинЕвропаРоссияПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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