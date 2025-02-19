https://ria.ru/20250219/putin-2000339256.html

Путин заявил о вмешательстве Европы в предвыборную кампанию в США

Путин заявил о вмешательстве Европы в предвыборную кампанию в США - РИА Новости, 19.02.2025

Путин заявил о вмешательстве Европы в предвыборную кампанию в США

Все европейские лидеры напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в США, доходило до оскорблений кандидатов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:48:00+03:00

2025-02-19T16:48:00+03:00

2025-02-19T17:06:00+03:00

сша

владимир путин

европа

россия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Все европейские лидеры напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в США, доходило до оскорблений кандидатов, заявил президент России Владимир Путин."Что мы сейчас видели в ходе этой предвыборной кампании? Все европейские лидеры, все без исключения, фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США. Дело дошло до прямых оскорблений одного из кандидатов", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250218/rubio-2000095266.html

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2025

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сша, владимир путин, европа, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде