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Путин заявил о вмешательстве Европы в предвыборную кампанию в США
Путин заявил о вмешательстве Европы в предвыборную кампанию в США - РИА Новости, 19.02.2025
Путин заявил о вмешательстве Европы в предвыборную кампанию в США
Все европейские лидеры напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в США, доходило до оскорблений кандидатов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:48:00+03:00
2025-02-19T16:48:00+03:00
2025-02-19T17:06:00+03:00
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Все европейские лидеры напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в США, доходило до оскорблений кандидатов, заявил президент России Владимир Путин."Что мы сейчас видели в ходе этой предвыборной кампании? Все европейские лидеры, все без исключения, фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США. Дело дошло до прямых оскорблений одного из кандидатов", - сказал Путин журналистам.
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Путин заявил о вмешательстве Европы в предвыборную кампанию в США
Путин: все европейские лидеры вмешивались в предвыборную кампанию в США