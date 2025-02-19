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Путин положительно оценил итоги переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
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16:50 19.02.2025 (обновлено: 17:46 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000338741.html
Путин положительно оценил итоги переговоров в Эр-Рияде
Путин положительно оценил итоги переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
Путин положительно оценил итоги переговоров в Эр-Рияде
Президент Владимир Путин положительно оценил итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Другие заявления российского лидера — в материале РИА Новости, 19.02.2025
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2025-02-19T17:46:00+03:00
сша
россия
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин положительно оценил итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Другие заявления российского лидера — в материале РИА Новости.О переговорах&quot;Самое главное здесь, в решении всех очень острых вопросов, включая украинское урегулирование, — то, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно. Целью этой встречи было повышение доверия между Россией и США&quot;.Об урегулировании ситуации на Украине"Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает".О встрече с Трампом&quot;Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такую встречу&quot;.Об атаке украинских дронов на станцию КТК
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Путин о российско-американских переговорах в Эр-Рияде
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сша, россия, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
США, Россия, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире

Путин положительно оценил итоги переговоров в Эр-Рияде

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин положительно оценил итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Другие заявления российского лидера — в материале РИА Новости.

О переговорах

  • Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по самым разным направлениям, где есть взаимный интерес, в том числе по Ближнему Востоку.
  • Целью и предметом разговора на встрече в Эр-Рияде было восстановление доверия.
  • Российская делегация рассказала, что на переговорах в Эр-Рияде от Соединенных Штатов были те, кто открыт к совместной работе.
  • Россия и США работают по вопросам экономики, на энергетических рынках, по космосу и другим направлениям.
  • Россия и Соединенные Штаты договорились, что работа диппредставительств будет возобновлена в нормальном режиме.
  • Москва проинформирует друзей по БРИКС о результатах переговоров.
«

"Самое главное здесь, в решении всех очень острых вопросов, включая украинское урегулирование, — то, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно. Целью этой встречи было повышение доверия между Россией и США".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Об урегулировании ситуации на Украине

  • Россия не отказывалась от переговоров с Украиной и европейцами, это они прекратили или запретили контакты.
  • Вашингтон исходит из того, что переговоры пройдут с участием и России, и Украины.
  • Россия не вмешивается в дела Европы и США.
  • Все европейские лидеры напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах, доходило даже до оскорблений.
  • Истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между Россией и США неуместна.
  • У Европы нет оснований для негативной реакции на встречу российской и американской делегаций.
«
"Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Лавров: начинается движение к нормализации отношений с США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров
Вчера, 13:22

О встрече с Трампом

  • Путин с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом, но для этого нужна подготовка.
  • Отношения России и Соединенных Штатов сегодня таковы, что встречи за чашкой кофе недостаточно.
  • Нужно подготовиться, чтобы выйти на приемлемые решения по разным вопросам.
  • Посредники в диалоге между Россией и США не нужны.
  • Когда Трамп начал получать объективную информацию, это изменило его подход.
«

"Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такую встречу".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры
Вчера, 08:00

Об атаке украинских дронов на станцию КТК

  • ВСУ не могли самостоятельно атаковать НПС "Кропоткинская": у них для этого нет космических группировок — данные по объектам поражения они получают от западных союзников.
  • Атака ВСУ имеет связь с новыми санкциями ЕС в отношении России.
  • Западное оборудование пострадало на станции КТК, его нельзя быстро восстановить.
  • Эта атака способна спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
 
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