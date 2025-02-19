https://ria.ru/20250219/putin-2000338741.html

Путин положительно оценил итоги переговоров в Эр-Рияде

Путин положительно оценил итоги переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025

Путин положительно оценил итоги переговоров в Эр-Рияде

Президент Владимир Путин положительно оценил итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Другие заявления российского лидера — в материале РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:50:00+03:00

2025-02-19T16:50:00+03:00

2025-02-19T17:46:00+03:00

сша

россия

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин положительно оценил итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Другие заявления российского лидера — в материале РИА Новости.О переговорах"Самое главное здесь, в решении всех очень острых вопросов, включая украинское урегулирование, — то, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно. Целью этой встречи было повышение доверия между Россией и США".Об урегулировании ситуации на Украине"Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает".О встрече с Трампом"Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такую встречу".Об атаке украинских дронов на станцию КТК

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Путин о российско-американских переговорах в Эр-Рияде Путин о российско-американских переговорах в Эр-Рияде 2025-02-19T16:50 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

сша, россия, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире