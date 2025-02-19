Путин положительно оценил итоги переговоров в Эр-Рияде
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин положительно оценил итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Другие заявления российского лидера — в материале РИА Новости.
О переговорах
- Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по самым разным направлениям, где есть взаимный интерес, в том числе по Ближнему Востоку.
- Целью и предметом разговора на встрече в Эр-Рияде было восстановление доверия.
- Российская делегация рассказала, что на переговорах в Эр-Рияде от Соединенных Штатов были те, кто открыт к совместной работе.
- Россия и США работают по вопросам экономики, на энергетических рынках, по космосу и другим направлениям.
- Россия и Соединенные Штаты договорились, что работа диппредставительств будет возобновлена в нормальном режиме.
- Москва проинформирует друзей по БРИКС о результатах переговоров.
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"Самое главное здесь, в решении всех очень острых вопросов, включая украинское урегулирование, — то, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно. Целью этой встречи было повышение доверия между Россией и США".
Об урегулировании ситуации на Украине
- Россия не отказывалась от переговоров с Украиной и европейцами, это они прекратили или запретили контакты.
- Вашингтон исходит из того, что переговоры пройдут с участием и России, и Украины.
- Россия не вмешивается в дела Европы и США.
- Все европейские лидеры напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах, доходило даже до оскорблений.
- Истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между Россией и США неуместна.
- У Европы нет оснований для негативной реакции на встречу российской и американской делегаций.
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"Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает".
О встрече с Трампом
- Путин с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом, но для этого нужна подготовка.
- Отношения России и Соединенных Штатов сегодня таковы, что встречи за чашкой кофе недостаточно.
- Нужно подготовиться, чтобы выйти на приемлемые решения по разным вопросам.
- Посредники в диалоге между Россией и США не нужны.
- Когда Трамп начал получать объективную информацию, это изменило его подход.
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"Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такую встречу".
Об атаке украинских дронов на станцию КТК
- ВСУ не могли самостоятельно атаковать НПС "Кропоткинская": у них для этого нет космических группировок — данные по объектам поражения они получают от западных союзников.
- Атака ВСУ имеет связь с новыми санкциями ЕС в отношении России.
- Западное оборудование пострадало на станции КТК, его нельзя быстро восстановить.
- Эта атака способна спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках.
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