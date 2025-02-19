В Польше обратились к власти с призывом в отношении Путина
Myśl Pоlska призвало власти Польши подружиться с Путиным по примеру Орбана
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Власти Польши должны подружиться с президентом России Владимиром Путины на фоне политики главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Myśl Polska.
"Стоит осознать, что в новых условиях, которые формирует политика Трампа, в изоляции может оказаться не Россия, а самые крикливые антироссийские государства, такие как Польша или прибалтийские республики. Нашим дипломатам и политикам необходимо немедленно менять риторику", — говорится в публикации.
"Стоит осознать, что в новых условиях, которые формирует политика Трампа, в изоляции может оказаться не Россия, а самые крикливые антироссийские государства, такие как Польша или прибалтийские республики. Нашим дипломатам и политикам необходимо немедленно менять риторику", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Варшава должна быть готова идти по дороге, уже проложенной премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Кроме того, власти Польши должны понять, что не поддерживая контактов с Россией, они изолируют не ее, а уже самих себя, пишет MP.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
Кроме того, власти Польши должны понять, что не поддерживая контактов с Россией, они изолируют не ее, а уже самих себя, пишет MP.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.