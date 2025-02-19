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В Польше обратились к власти с призывом в отношении Путина - РИА Новости, 19.02.2025
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12:33 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/putin-2000263989.html
В Польше обратились к власти с призывом в отношении Путина
В Польше обратились к власти с призывом в отношении Путина - РИА Новости, 19.02.2025
В Польше обратились к власти с призывом в отношении Путина
Власти Польши должны подружиться с президентом России Владимиром Путины на фоне политики главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Myśl Polska. "Стоит осознать,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:33:00+03:00
2025-02-19T12:33:00+03:00
в мире
польша
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Власти Польши должны подружиться с президентом России Владимиром Путины на фоне политики главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Myśl Polska. "Стоит осознать, что в новых условиях, которые формирует политика Трампа, в изоляции может оказаться не Россия, а самые крикливые антироссийские государства, такие как Польша или прибалтийские республики. Нашим дипломатам и политикам необходимо немедленно менять риторику", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Варшава должна быть готова идти по дороге, уже проложенной премьером Венгрии Виктором Орбаном. Кроме того, власти Польши должны понять, что не поддерживая контактов с Россией, они изолируют не ее, а уже самих себя, пишет MP. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
https://ria.ru/20250219/makron-2000206954.html
https://ria.ru/20250219/tramp-2000237896.html
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в мире, польша, владимир путин, дональд трамп, россия, варшава, виктор орбан
В мире, Польша, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Варшава, Виктор Орбан
В Польше обратились к власти с призывом в отношении Путина

Myśl Pоlska призвало власти Польши подружиться с Путиным по примеру Орбана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Власти Польши должны подружиться с президентом России Владимиром Путины на фоне политики главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Myśl Polska.

"Стоит осознать, что в новых условиях, которые формирует политика Трампа, в изоляции может оказаться не Россия, а самые крикливые антироссийские государства, такие как Польша или прибалтийские республики. Нашим дипломатам и политикам необходимо немедленно менять риторику", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Варшава должна быть готова идти по дороге, уже проложенной премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Кроме того, власти Польши должны понять, что не поддерживая контактов с Россией, они изолируют не ее, а уже самих себя, пишет MP.

Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
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В миреПольшаВладимир ПутинДональд ТрампРоссияВаршаваВиктор Орбан
 
 
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