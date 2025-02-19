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Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака
Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака - РИА Новости, 19.02.2025
Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака
Президент России Владимир Путин в среду в Санкт-Петербурге примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины смерти первого мэра Петербурга... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:36:00+03:00
2025-02-19T11:36:00+03:00
2025-02-19T11:39:00+03:00
общество
анатолий собчак
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россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Санкт-Петербурге примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака."Сегодня Путин будет вспоминать Собчака - в связи с годовщиной примет (участие) в соответствующих мемориальных мероприятиях", - сообщил Песков журналистам.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анатолий собчак, владимир путин, россия
Общество, Анатолий Собчак, Владимир Путин, Россия
Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака
Путин примет участие в мемориальных мероприятиях к годовщине смерти Собчака