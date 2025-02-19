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Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака - РИА Новости, 19.02.2025
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11:36 19.02.2025 (обновлено: 11:39 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000244141.html
Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака
Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака - РИА Новости, 19.02.2025
Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака
Президент России Владимир Путин в среду в Санкт-Петербурге примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины смерти первого мэра Петербурга... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:36:00+03:00
2025-02-19T11:39:00+03:00
общество
анатолий собчак
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Санкт-Петербурге примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака."Сегодня Путин будет вспоминать Собчака - в связи с годовщиной примет (участие) в соответствующих мемориальных мероприятиях", - сообщил Песков журналистам.
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общество, анатолий собчак, владимир путин, россия
Общество, Анатолий Собчак, Владимир Путин, Россия
Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака

Путин примет участие в мемориальных мероприятиях к годовщине смерти Собчака

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев | Перейти в медиабанкАнатолий Собчак
Анатолий Собчак - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Санкт-Петербурге примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
«
"Сегодня Путин будет вспоминать Собчака - в связи с годовщиной примет (участие) в соответствующих мемориальных мероприятиях", - сообщил Песков журналистам.
 
ОбществоАнатолий СобчакВладимир ПутинРоссия
 
 
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