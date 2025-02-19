https://ria.ru/20250219/putin-2000244141.html

Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака

Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака - РИА Новости, 19.02.2025

Путин примет участие в мероприятиях к годовщине смерти Собчака

Президент России Владимир Путин в среду в Санкт-Петербурге примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины смерти первого мэра Петербурга... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:36:00+03:00

2025-02-19T11:36:00+03:00

2025-02-19T11:39:00+03:00

общество

анатолий собчак

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Санкт-Петербурге примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака."Сегодня Путин будет вспоминать Собчака - в связи с годовщиной примет (участие) в соответствующих мемориальных мероприятиях", - сообщил Песков журналистам.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, анатолий собчак, владимир путин, россия