https://ria.ru/20250219/putin-2000243701.html

Тема БПЛА будет в рабочей повестке Путина в среду, сообщили в Кремле

Тема БПЛА будет в рабочей повестке Путина в среду, сообщили в Кремле - РИА Новости, 19.02.2025

Тема БПЛА будет в рабочей повестке Путина в среду, сообщили в Кремле

Тема беспилотников будет в рабочей повестке президента России Владимира Путина в среду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:32:00+03:00

2025-02-19T11:32:00+03:00

2025-02-19T13:00:00+03:00

дмитрий песков

россия

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445989_0:137:3137:1902_1920x0_80_0_0_34dfb0fba859baa5f6b7a383581dd4ff.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Тема беспилотников будет в рабочей повестке президента России Владимира Путина в среду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Также (президент - ред.) позанимается темой беспилотников, беспилотной авиацией. Серьезная тема, которой президент последовательно уделяет внимание", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Путин в среду продолжит работать в Санкт-Петербурге, где накануне провел по видеосвязи совещание с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20240923/tsentr-1974308474.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, россия, владимир путин, безопасность