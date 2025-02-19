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Тема БПЛА будет в рабочей повестке Путина в среду, сообщили в Кремле
Тема БПЛА будет в рабочей повестке Путина в среду, сообщили в Кремле - РИА Новости, 19.02.2025
Тема БПЛА будет в рабочей повестке Путина в среду, сообщили в Кремле
Тема беспилотников будет в рабочей повестке президента России Владимира Путина в среду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:32:00+03:00
2025-02-19T11:32:00+03:00
2025-02-19T13:00:00+03:00
дмитрий песков
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Тема беспилотников будет в рабочей повестке президента России Владимира Путина в среду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Также (президент - ред.) позанимается темой беспилотников, беспилотной авиацией. Серьезная тема, которой президент последовательно уделяет внимание", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Путин в среду продолжит работать в Санкт-Петербурге, где накануне провел по видеосвязи совещание с членами правительства РФ.
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дмитрий песков, россия, владимир путин, безопасность
Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Тема БПЛА будет в рабочей повестке Путина в среду, сообщили в Кремле
Песков: тема БПЛА будет в рабочей повестке Путина в среду