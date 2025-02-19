В парке Горького заметили редкую для Москвы водоплавающую птицу
В парке Горького заметили редкую для Москвы водоплавающую птицу малую поганку
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В парке Горького заметили редкую для Москвы водоплавающую птицу — малую поганку, сообщили в пресс-службе площадки.
"Малые поганки — не грибы, а водоплавающие птицы. Внешне их можно принять за уточек, но они им совсем не родственники. На лапках у них не сплошная перепонка, а отдельная оторочка для каждого пальца. Латинское название поганок — Tachybaptus — переводится как "быстротонущая": эти птицы отлично ныряют, глубоко и надолго исчезая с поверхности воды. Они ловят беспозвоночных, моллюсков и мальков рыб. На широте Москвы малая поганка очень редка", — рассказали в парке.
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Там отметили, что наиболее часто встречающиеся в Московской области представители поганок — большие поганки, или чомги. Держатся птицы на середине Москвы-реки под пешеходным Андреевским мостом, рассмотреть их трудно даже в бинокль. Птицы не задержатся в парке надолго: вскоре им предстоит путь до мест, где они смогут устроить гнездо, поскольку в городе это невозможно.
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"В парке Горького и на его четырех территориях можно встретить 65 видов птиц, 13 из них занесены в Красную книгу Москвы. Парк выступает за защиту птиц, создание комфортных условий для их гнездования и стабилизации популяции. В этих целях весной 2021 года был запущен долгосрочный проект "Крылатые соседи", — добавили в пресс-службе.
Помимо этого, специалисты парка занимаются образовательной деятельностью.
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