https://ria.ru/20250219/ptitsa-2000316343.html

В парке Горького заметили редкую для Москвы водоплавающую птицу

В парке Горького заметили редкую для Москвы водоплавающую птицу - РИА Новости, 19.02.2025

В парке Горького заметили редкую для Москвы водоплавающую птицу

В парке Горького заметили редкую для Москвы водоплавающую птицу — малую поганку, сообщили в пресс-службе площадки. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:47:00+03:00

2025-02-19T15:47:00+03:00

2025-02-19T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В парке Горького заметили редкую для Москвы водоплавающую птицу — малую поганку, сообщили в пресс-службе площадки."Малые поганки — не грибы, а водоплавающие птицы. Внешне их можно принять за уточек, но они им совсем не родственники. На лапках у них не сплошная перепонка, а отдельная оторочка для каждого пальца. Латинское название поганок — Tachybaptus — переводится как "быстротонущая": эти птицы отлично ныряют, глубоко и надолго исчезая с поверхности воды. Они ловят беспозвоночных, моллюсков и мальков рыб. На широте Москвы малая поганка очень редка", — рассказали в парке.Там отметили, что наиболее часто встречающиеся в Московской области представители поганок — большие поганки, или чомги. Держатся птицы на середине Москвы-реки под пешеходным Андреевским мостом, рассмотреть их трудно даже в бинокль. Птицы не задержатся в парке надолго: вскоре им предстоит путь до мест, где они смогут устроить гнездо, поскольку в городе это невозможно. "В парке Горького и на его четырех территориях можно встретить 65 видов птиц, 13 из них занесены в Красную книгу Москвы. Парк выступает за защиту птиц, создание комфортных условий для их гнездования и стабилизации популяции. В этих целях весной 2021 года был запущен долгосрочный проект "Крылатые соседи", — добавили в пресс-службе.Помимо этого, специалисты парка занимаются образовательной деятельностью.

https://ria.ru/20250129/ptitsa-1996073112.html

https://ria.ru/20250219/siren-2000317643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), парк имени горького