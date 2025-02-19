https://ria.ru/20250219/programma-2000393807.html

Кадровая программа для участников СВО стартует 23 февраля в Красноярске

Кадровая программа для участников СВО стартует 23 февраля в Красноярске - РИА Новости, 19.02.2025

Кадровая программа для участников СВО стартует 23 февраля в Красноярске

Кадровая программа "Сибирский характер", разработанная для участников и ветеранов СВО, начинает работу в Красноярском крае в День защитника Отечества, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:48:00+03:00

2025-02-19T19:48:00+03:00

2025-02-19T19:48:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Кадровая программа "Сибирский характер", разработанная для участников и ветеранов СВО, начинает работу в Красноярском крае в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба губернатора региона. "В День защитника Отечества... 23 февраля в Красноярском крае начнется реализация кадровой программы для участников и ветеранов СВО "Сибирский характер", которая станет значимой частью мероприятий Года защитника Отечества... Региональная программа станет дополнением к федеральному кадровому проекту "Время героев", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в среду губернатор Михаил Котюков провел первое заседание Общественного совета, в который вошли представители исполнительной и законодательной власти региона, участники СВО и члены их семей, председатели общественных и патриотический организаций края. "Ребята сегодня показывают настоящий сибирский характер в зоне проведения специальной военной операции, получают самые высокие оценки командиров. Их потенциал, конечно, будет востребован для решения государственных задач – на муниципальном и на региональном уровне, на предприятиях и в организациях. Надёжные, умеющие действовать быстро и эффективно, с новыми идеями люди должны занимать ответственные посты", - сказал глава региона. Котюков подчеркнул, что задача программы - дать ребятам дополнительные управленческие навыки, самые современные педагогические разработки, которые позволят им направить свои знания и опыт на развитие края. Отмечается, что программа будет состоять из нескольких этапов, принять участие в которых смогут ветераны и участники СВО. Кандидаты должны быть с высшим образованием, не иметь судимости, не находиться под следствием, не быть лишенными по решению суда права занимать определенные должности. С 23 февраля и до 15 апреля потенциальные участники могут зарегистрироваться в личном кабинете на платформе АНО "Россия - страна возможностей", заполнить анкету и написать эссе (ссылка на платформу будет представлена на сайте Сибирскийхарактер.рф). Затем кандидаты пройдут дистанционное тестирование и личностно-профессиональную диагностику. Для тех, кто успешно преодолеет все этапы, в мае начнутся собеседования и по итогам конкурсного отбора Общественный совет определит участников программы. Уже в сентябре стартует процесс обучения и профессиональной переподготовки в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Курс по направлению "Государственное и муниципальное управление" будет включать дистанционные и очные образовательные модули. "Чтобы учесть интересы ребят, которые сейчас выполняют боевые задачи, программа "Сибирский характер" предусматривает специальные сроки отбора и выполнения заданий для них, а также формат "отложенного" обучения. Бойцы, прошедшие кадровый отбор, будут включены в резерв и приступят к занятиям после возвращения в родной регион", - сказано в релизе. Общественный совет утвердил региональную программу и порядок отбора участников. Вся подробная информация о региональной кадровой программе будет представлена на сайте Сибирскийхарактер.рф.

https://ria.ru/20241126/tsentr-1985763378.html

https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, россия, михаил котюков, красноярск