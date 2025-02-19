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Жестянников: на Вологодчине запустят туристско-патриотический проект - РИА Новости, 19.02.2025
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Вологодская область
 
19:34 19.02.2025
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Жестянников: на Вологодчине запустят туристско-патриотический проект
Жестянников: на Вологодчине запустят туристско-патриотический проект - РИА Новости, 19.02.2025
Жестянников: на Вологодчине запустят туристско-патриотический проект
В Вологодской области планируют запустить туристско-патриотический проект, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:34:00+03:00
2025-02-19T19:34:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Вологодской области планируют запустить туристско-патриотический проект, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Данный вопрос обсудили на заседании с министерством финансов и министерством образования региона. "Напомню, на прошедшем в Вологде всероссийском совещании по проекту Стратегии развития образования губернатором области (Георгием Филимоновым – ред.) было дано поручение усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи. В преддверии 80-летия Великой Победы этот вопрос становится особенно актуальным", – отметил глава областного парламента в своем телеграм-канале. По словам Жестянникова, запланированы два этапа проекта. В рамках первого – в школах региона расскажут об истории Ошты. Также будет организован конкурс, победители которого отправятся на экскурсию к памятным местам. Он добавил, что рассматривается возможность приурочить поездки к реконструкции боевых сражений. "Ребята сами смогут увидеть, какую цену заплатили наши предки, чтобы сегодня над нашими головами было мирное небо", – сказал глава Заксобрания. Он также отметил, что сейчас мало вспоминают, как Великая Отечественная война затронула север Вологодской области. "В течение трех лет враг пытался прорваться через Оштинский рубеж, чтобы получить доступ к важным транспортным узлам и замкнуть второе кольцо блокады под Ленинградом. Но этим планам не суждено было сбыться", – рассказал Жестянников. Он подчеркнул, что проект будет создан для того, чтобы память о бойцах жила в поколениях.
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вологда, георгий филимонов, сергей жестянников, ленинград
Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов, Сергей Жестянников, Ленинград

Жестянников: на Вологодчине запустят туристско-патриотический проект

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Вологодской области планируют запустить туристско-патриотический проект, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
Данный вопрос обсудили на заседании с министерством финансов и министерством образования региона.
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"Напомню, на прошедшем в Вологде всероссийском совещании по проекту Стратегии развития образования губернатором области (Георгием Филимоновым – ред.) было дано поручение усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи. В преддверии 80-летия Великой Победы этот вопрос становится особенно актуальным", – отметил глава областного парламента в своем телеграм-канале.
По словам Жестянникова, запланированы два этапа проекта. В рамках первого – в школах региона расскажут об истории Ошты. Также будет организован конкурс, победители которого отправятся на экскурсию к памятным местам.
Он добавил, что рассматривается возможность приурочить поездки к реконструкции боевых сражений.
"Ребята сами смогут увидеть, какую цену заплатили наши предки, чтобы сегодня над нашими головами было мирное небо", – сказал глава Заксобрания.
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Он также отметил, что сейчас мало вспоминают, как Великая Отечественная война затронула север Вологодской области.
"В течение трех лет враг пытался прорваться через Оштинский рубеж, чтобы получить доступ к важным транспортным узлам и замкнуть второе кольцо блокады под Ленинградом. Но этим планам не суждено было сбыться", – рассказал Жестянников.
Он подчеркнул, что проект будет создан для того, чтобы память о бойцах жила в поколениях.
 
Вологодская областьВологдаГеоргий ФилимоновСергей ЖестянниковЛенинград
 
 
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