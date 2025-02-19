https://ria.ru/20250219/primore-2000196243.html

В Приморье приостановили посещение экомаршрута из-за угрозы пожаров

В Приморье приостановили посещение экомаршрута из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 19.02.2025

В Приморье приостановили посещение экомаршрута из-за угрозы пожаров

Посещение туристами популярного экомаршрута в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье приостановлено из-за угрозы возникновения пожаров, на заповедных... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:56:00+03:00

2025-02-19T04:56:00+03:00

2025-02-19T04:56:00+03:00

уссурийский городской округ

большой камень

фокино

фгбу "земля леопарда"

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Посещение туристами популярного экомаршрута в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье приостановлено из-за угрозы возникновения пожаров, на заповедных территориях введен особый противопожарный режим, сообщает ФГБУ "Земля леопарда". "Приостановлено посещение экологического маршрута "Семиверстка" – из-за ввода в регионе особого противопожарного режима. Такой режим предусматривает запрет на пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и проведение в лесах огнеопасных работ", - говорится в сообщении. Особый противопожарный режим введен на заповедных территориях, находящихся под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда": в национальном парке "Земля леопарда", в заповедниках "Кедровая падь", Уссурийский и Дальневосточный морской. "Сотрудники лесохозяйственного отдела и отдела охраны прошли инструктаж и приведены в круглосуточную готовность. Противопожарная техника проверена, при необходимости отремонтирована и подготовлена, в срок обновлены минерализованные полосы – 180 километров оборонительных противопожарных разрывов. Для оперативной локализации возгораний введен диспетчерский мониторинг обстановки, организовано ежедневное патрулирование", - говорится в сообщении учреждения. Ранее власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 14 районах региона, где из-за аномально сухой зимы отмечается сложная пожарная обстановка. Режим введен в Уссурийском городском округе, городских округах Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьском, Пограничном, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах, в городе Партизанск и Надеждинском районе.

https://ria.ru/20250218/tigritsa-1999957528.html

https://ria.ru/20250127/leopard-1995657948.html

уссурийский городской округ

большой камень

фокино

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уссурийский городской округ, большой камень, фокино, фгбу "земля леопарда", происшествия