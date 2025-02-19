В Приморье приостановили посещение экомаршрута из-за угрозы пожаров
Экомаршрут "Семиверстка" в Приморье закрыт из-за угрозы возникновения пожаров
Нацпарк "Земля леопарда". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Посещение туристами популярного экомаршрута в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье приостановлено из-за угрозы возникновения пожаров, на заповедных территориях введен особый противопожарный режим, сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
"Приостановлено посещение экологического маршрута "Семиверстка" – из-за ввода в регионе особого противопожарного режима. Такой режим предусматривает запрет на пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и проведение в лесах огнеопасных работ", - говорится в сообщении.
Особый противопожарный режим введен на заповедных территориях, находящихся под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда": в национальном парке "Земля леопарда", в заповедниках "Кедровая падь", Уссурийский и Дальневосточный морской.
"Сотрудники лесохозяйственного отдела и отдела охраны прошли инструктаж и приведены в круглосуточную готовность. Противопожарная техника проверена, при необходимости отремонтирована и подготовлена, в срок обновлены минерализованные полосы – 180 километров оборонительных противопожарных разрывов. Для оперативной локализации возгораний введен диспетчерский мониторинг обстановки, организовано ежедневное патрулирование", - говорится в сообщении учреждения.
Ранее власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 14 районах региона, где из-за аномально сухой зимы отмечается сложная пожарная обстановка. Режим введен в Уссурийском городском округе, городских округах Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьском, Пограничном, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах, в городе Партизанск и Надеждинском районе.
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