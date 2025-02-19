Рейтинг@Mail.ru
В Приморье приостановили посещение экомаршрута из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/primore-2000196243.html
В Приморье приостановили посещение экомаршрута из-за угрозы пожаров
В Приморье приостановили посещение экомаршрута из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 19.02.2025
В Приморье приостановили посещение экомаршрута из-за угрозы пожаров
Посещение туристами популярного экомаршрута в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье приостановлено из-за угрозы возникновения пожаров, на заповедных... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T04:56:00+03:00
2025-02-19T04:56:00+03:00
уссурийский городской округ
большой камень
фокино
фгбу "земля леопарда"
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155340/17/1553401712_0:94:2924:1739_1920x0_80_0_0_65028ab04588f406689dda02dc962263.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Посещение туристами популярного экомаршрута в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье приостановлено из-за угрозы возникновения пожаров, на заповедных территориях введен особый противопожарный режим, сообщает ФГБУ "Земля леопарда". "Приостановлено посещение экологического маршрута "Семиверстка" – из-за ввода в регионе особого противопожарного режима. Такой режим предусматривает запрет на пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и проведение в лесах огнеопасных работ", - говорится в сообщении. Особый противопожарный режим введен на заповедных территориях, находящихся под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда": в национальном парке "Земля леопарда", в заповедниках "Кедровая падь", Уссурийский и Дальневосточный морской. "Сотрудники лесохозяйственного отдела и отдела охраны прошли инструктаж и приведены в круглосуточную готовность. Противопожарная техника проверена, при необходимости отремонтирована и подготовлена, в срок обновлены минерализованные полосы – 180 километров оборонительных противопожарных разрывов. Для оперативной локализации возгораний введен диспетчерский мониторинг обстановки, организовано ежедневное патрулирование", - говорится в сообщении учреждения. Ранее власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 14 районах региона, где из-за аномально сухой зимы отмечается сложная пожарная обстановка. Режим введен в Уссурийском городском округе, городских округах Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьском, Пограничном, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах, в городе Партизанск и Надеждинском районе.
https://ria.ru/20250218/tigritsa-1999957528.html
https://ria.ru/20250127/leopard-1995657948.html
уссурийский городской округ
большой камень
фокино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155340/17/1553401712_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09e4342cd31102997291253651c33148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уссурийский городской округ, большой камень, фокино, фгбу "земля леопарда", происшествия
Уссурийский городской округ, Большой Камень, Фокино, ФГБУ "Земля леопарда", Происшествия
В Приморье приостановили посещение экомаршрута из-за угрозы пожаров

Экомаршрут "Семиверстка" в Приморье закрыт из-за угрозы возникновения пожаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНацпарк "Земля леопарда"
Нацпарк Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Нацпарк "Земля леопарда". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Посещение туристами популярного экомаршрута в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье приостановлено из-за угрозы возникновения пожаров, на заповедных территориях введен особый противопожарный режим, сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
"Приостановлено посещение экологического маршрута "Семиверстка" – из-за ввода в регионе особого противопожарного режима. Такой режим предусматривает запрет на пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и проведение в лесах огнеопасных работ", - говорится в сообщении.
Отловленная в Приморье конфликтная тигрица - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Отловленная в Приморье тигрица пока не будет возвращаться в природу
Вчера, 04:18
Особый противопожарный режим введен на заповедных территориях, находящихся под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда": в национальном парке "Земля леопарда", в заповедниках "Кедровая падь", Уссурийский и Дальневосточный морской.
"Сотрудники лесохозяйственного отдела и отдела охраны прошли инструктаж и приведены в круглосуточную готовность. Противопожарная техника проверена, при необходимости отремонтирована и подготовлена, в срок обновлены минерализованные полосы – 180 километров оборонительных противопожарных разрывов. Для оперативной локализации возгораний введен диспетчерский мониторинг обстановки, организовано ежедневное патрулирование", - говорится в сообщении учреждения.
Ранее власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 14 районах региона, где из-за аномально сухой зимы отмечается сложная пожарная обстановка. Режим введен в Уссурийском городском округе, городских округах Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьском, Пограничном, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах, в городе Партизанск и Надеждинском районе.
Встреча дальневосточного леопарда под номером Leo 275M и самки Leo 211F в нацпарке Земля леопарда в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Приморье свидание дальневосточных леопардов попало на фотоловушку
27 января, 10:51
 
Уссурийский городской округБольшой КаменьФокиноФГБУ "Земля леопарда"Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала