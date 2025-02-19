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Расстрелявшему пленных в Курской области пулеметчику ВСУ вынесли приговор - РИА Новости, 19.02.2025
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12:50 19.02.2025 (обновлено: 13:43 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/prigovor-2000267792.html
Расстрелявшему пленных в Курской области пулеметчику ВСУ вынесли приговор
Расстрелявшему пленных в Курской области пулеметчику ВСУ вынесли приговор - РИА Новости, 19.02.2025
Расстрелявшему пленных в Курской области пулеметчику ВСУ вынесли приговор
Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению украинского пулеметчика, который в Курской области расстрелял трех российских... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:50:00+03:00
2025-02-19T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
украина
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению украинского пулеметчика, который в Курской области расстрелял трех российских военнослужащих, попавших в плен, сообщает Главная военная прокуратура на сайте. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пулеметчика 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооружённых формирований Украины Александра Гусака. Он признан виновным по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека)... Суд назначил Гусаку наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остального наказания – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в начале августа 2024 года Гусак, нарушая суверенитет РФ, незаконно вторгся в составе подразделения ВФУ на территорию Курской области для террористической деятельности. В частности, он принимал участие в вооруженных нападениях на населенные пункты, их блокировании и удержании, обстреливал жилые дома, школы, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан. "В одной из лесополос Кореневского района Курской области Гусак, исполняя незаконный приказ своего командования и действуя в террористических целях, расстрелял из закрепленного за ним пулемета трех пленных российских военнослужащих, они погибли на месте", - уточняется в релизе. В том же месяце Гусак был задержан.
https://ria.ru/20250218/naemnik-1999951095.html
https://ria.ru/20250213/terakt-1999136182.html
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происшествия, курская область, россия, украина, главная военная прокуратура
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Главная военная прокуратура
Расстрелявшему пленных в Курской области пулеметчику ВСУ вынесли приговор

Пулеметчика ВСУ Гусака приговорили к пожизненному заключению за расстрел пленных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению украинского пулеметчика, который в Курской области расстрелял трех российских военнослужащих, попавших в плен, сообщает Главная военная прокуратура на сайте.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пулеметчика 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооружённых формирований Украины Александра Гусака. Он признан виновным по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека)... Суд назначил Гусаку наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остального наказания – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, в начале августа 2024 года Гусак, нарушая суверенитет РФ, незаконно вторгся в составе подразделения ВФУ на территорию Курской области для террористической деятельности. В частности, он принимал участие в вооруженных нападениях на населенные пункты, их блокировании и удержании, обстреливал жилые дома, школы, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан.
"В одной из лесополос Кореневского района Курской области Гусак, исполняя незаконный приказ своего командования и действуя в террористических целях, расстрелял из закрепленного за ним пулемета трех пленных российских военнослужащих, они погибли на месте", - уточняется в релизе.
В том же месяце Гусак был задержан.
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