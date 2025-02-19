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В Приднестровье отреагировали на поставку Молдавии военной техники США - РИА Новости, 19.02.2025
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17:35 19.02.2025 (обновлено: 17:36 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/pridnestrove-2000339741.html
В Приднестровье отреагировали на поставку Молдавии военной техники США
В Приднестровье отреагировали на поставку Молдавии военной техники США - РИА Новости, 19.02.2025
В Приднестровье отреагировали на поставку Молдавии военной техники США
Поставка Молдавии партии военной техники от США усиливает риск войны в регионе, заявил в среду журналистам депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:35:00+03:00
2025-02-19T17:36:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Поставка Молдавии партии военной техники от США усиливает риск войны в регионе, заявил в среду журналистам депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее минобороны Молдавии сообщило, что армия республики получила от правительства США партию военной техники для учений. В ведомстве отметили, что 29 единиц техники типа HMMWV является поддержкой, оказываемой в контексте укрепления обороноспособности Молдавии. "Эта бронетехника, которая пришла в Кишинев, она, конечно же, базируется на соглашениях, которые были заключены достаточно давно. Это не эпоха президента США Дональда Трампа, это гораздо раньше. Но тем не менее это усиливает опасность войны в регионе, и из этого мы должны исходить, просчитывая все наши шаги в области обороны", - сказал Сафонов. Депутат парламента ПМР также обратил внимание на то, что на данным момент риски и угрозы для Приднестровья в области безопасности складываются мощнейшие. "Нам необходимо крепить свою оборону и, конечно же, необходимо усиливать координацию нашей оборонной политики с Москвой", - отметил Сафонов. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20241228/moldaviya-1991801789.html
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в мире, молдавия, сша, кишинев, майя санду, дональд трамп, нато
В мире, Молдавия, США, Кишинев, Майя Санду, Дональд Трамп, НАТО
В Приднестровье отреагировали на поставку Молдавии военной техники США

Депутат ВС ПМР Сафонов: поставка США партии военной техники усиливает риск войны

© Sputnik / Irina LeahovaЗдание верховного совета Приднестровья в Тирасполе
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Sputnik / Irina Leahova
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Поставка Молдавии партии военной техники от США усиливает риск войны в регионе, заявил в среду журналистам депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее минобороны Молдавии сообщило, что армия республики получила от правительства США партию военной техники для учений. В ведомстве отметили, что 29 единиц техники типа HMMWV является поддержкой, оказываемой в контексте укрепления обороноспособности Молдавии.
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"Эта бронетехника, которая пришла в Кишинев, она, конечно же, базируется на соглашениях, которые были заключены достаточно давно. Это не эпоха президента США Дональда Трампа, это гораздо раньше. Но тем не менее это усиливает опасность войны в регионе, и из этого мы должны исходить, просчитывая все наши шаги в области обороны", - сказал Сафонов.
Депутат парламента ПМР также обратил внимание на то, что на данным момент риски и угрозы для Приднестровья в области безопасности складываются мощнейшие. "Нам необходимо крепить свою оборону и, конечно же, необходимо усиливать координацию нашей оборонной политики с Москвой", - отметил Сафонов.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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