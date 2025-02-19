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Власти ПМР не повысят тарифы на ЖКХ до уровня ЕС из-за блокады - РИА Новости, 19.02.2025
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15:36 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/pridnestrove-2000315557.html
Власти ПМР не повысят тарифы на ЖКХ до уровня ЕС из-за блокады
Власти ПМР не повысят тарифы на ЖКХ до уровня ЕС из-за блокады - РИА Новости, 19.02.2025
Власти ПМР не повысят тарифы на ЖКХ до уровня ЕС из-за блокады
Власти Приднестровья не повысят тарифы на ЖКХ до уровня Евросоюза из-за блокады экономики со стороны Молдавии, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:36:00+03:00
2025-02-19T15:36:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
вадим красносельский
евросоюз
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Власти Приднестровья не повысят тарифы на ЖКХ до уровня Евросоюза из-за блокады экономики со стороны Молдавии, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Налицо просто экономическая блокада Приднестровья. Она есть физически. И наносится колоссальный ущерб нашей экономике. При этом эти люди (политики в Молдавии - ред.) берут на себя совесть, говоря о том, что надо нам повышать тарифы до уровня европейских (стран)... Вот когда у нас будет экономика европейского уровня, тогда, наверное, и цены на энергоносители... тоже будут европейские. Пока Молдова душит Приднестровье, этому не бывать", - сказал Красносельский на заседании коллегии государственного таможенного комитета ПМР. Он также отметил, что все последние действия властей Молдавии контрпродуктивны и направлены на разрушение приднестровской экономики. "Молдове пора задуматься о том, что вы душите не Приднестровье, вы душите людей, здесь проживающих", - подчеркнул Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы Приднестровья. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250214/mid-1999427074.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, евросоюз, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Вадим Красносельский, Евросоюз, Газпром
Власти ПМР не повысят тарифы на ЖКХ до уровня ЕС из-за блокады

Глава Приднестровья Красносельский: тарифы на ЖКХ не повысят до уровня Евросоюза

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Власти Приднестровья не повысят тарифы на ЖКХ до уровня Евросоюза из-за блокады экономики со стороны Молдавии, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«
"Налицо просто экономическая блокада Приднестровья. Она есть физически. И наносится колоссальный ущерб нашей экономике. При этом эти люди (политики в Молдавии - ред.) берут на себя совесть, говоря о том, что надо нам повышать тарифы до уровня европейских (стран)... Вот когда у нас будет экономика европейского уровня, тогда, наверное, и цены на энергоносители... тоже будут европейские. Пока Молдова душит Приднестровье, этому не бывать", - сказал Красносельский на заседании коллегии государственного таможенного комитета ПМР.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону
14 февраля, 16:13
«
Он также отметил, что все последние действия властей Молдавии контрпродуктивны и направлены на разрушение приднестровской экономики. "Молдове пора задуматься о том, что вы душите не Приднестровье, вы душите людей, здесь проживающих", - подчеркнул Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы Приднестровья.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
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7 февраля, 20:02
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияКишиневРоссияВадим КрасносельскийЕвросоюзГазпром
 
 
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