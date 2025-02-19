https://ria.ru/20250219/pridnestrove-2000315557.html

Власти ПМР не повысят тарифы на ЖКХ до уровня ЕС из-за блокады

Власти ПМР не повысят тарифы на ЖКХ до уровня ЕС из-за блокады - РИА Новости, 19.02.2025

Власти ПМР не повысят тарифы на ЖКХ до уровня ЕС из-за блокады

Власти Приднестровья не повысят тарифы на ЖКХ до уровня Евросоюза из-за блокады экономики со стороны Молдавии, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:36:00+03:00

2025-02-19T15:36:00+03:00

2025-02-19T15:36:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Власти Приднестровья не повысят тарифы на ЖКХ до уровня Евросоюза из-за блокады экономики со стороны Молдавии, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Налицо просто экономическая блокада Приднестровья. Она есть физически. И наносится колоссальный ущерб нашей экономике. При этом эти люди (политики в Молдавии - ред.) берут на себя совесть, говоря о том, что надо нам повышать тарифы до уровня европейских (стран)... Вот когда у нас будет экономика европейского уровня, тогда, наверное, и цены на энергоносители... тоже будут европейские. Пока Молдова душит Приднестровье, этому не бывать", - сказал Красносельский на заседании коллегии государственного таможенного комитета ПМР. Он также отметил, что все последние действия властей Молдавии контрпродуктивны и направлены на разрушение приднестровской экономики. "Молдове пора задуматься о том, что вы душите не Приднестровье, вы душите людей, здесь проживающих", - подчеркнул Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы Приднестровья. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250214/mid-1999427074.html

https://ria.ru/20250207/dodon-1998070089.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, евросоюз, газпром